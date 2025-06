Cantieri Giubileo 2025, il sindaco: “Lavori in linea con la tabella di marcia”

Nel cuore dell’estate romana, tra impalcature, strade rifatte e cantieri ancora aperti. I lavori avanzano e, secondo l’ultimo tavolo istituzionale tra il sindaco Roberto Gualtieri e la cabina di coordinamento guidata dal sottosegretario Mantovano, l’81% delle opere essenziali e indifferibili è già stato completato o è in fase di chiusura.

Una percentuale che, tradotta nella realtà urbana, significa marciapiedi rinnovati, facciate ripulite, strade più sicure. Su 329 interventi programmati, 168 sono già pronti o quasi: 87 parzialmente conclusi, 81 completamente finiti.

“Una percentuale molto alta di opere concluse o in via di conclusione”, ha dichiarato con soddisfazione Gualtieri nella serata del 26 giugno. “E se includiamo anche i lavori in corso, arriviamo al 95%”.

Zoom sulle strade

Particolarmente significativo il dato relativo alle strade: l’85% degli interventi è stato già avviato, con 18 in fase di chiusura e 80 ancora in corso. Altri 15 cantieri apriranno tra giugno e luglio, mentre 44 interventi sono in fase di progettazione o gara. Una città in trasformazione, che cerca di recuperare decenni di ritardi sotto la pressione di una scadenza storica.

Caput Mundi, il cantiere più difficile

C’è però un fronte dove la corsa è meno spedita: Caput Mundi, il pacchetto di opere finanziato con il PNRR. Su 333 interventi attivi, solo 59 sono conclusi e altri 59 saranno completati entro luglio. Il 35% del totale. Ma qui, assicura il Campidoglio, “un ulteriore 20% sarà avviato entro due mesi”. La macchina si muove, anche se con qualche inevitabile ritardo.

Una città che cambia volto

“Siamo nei tempi per il 2025, e anche per la scadenza del 2026”, garantisce il sindaco-commissario, pronto a difendere un cronoprogramma ambizioso. Dietro le cifre, però, c’è una città reale: fatta di cittadini che ogni giorno convivono con deviazioni, traffico e cantieri, ma anche di commercianti che iniziano a vedere nuove opportunità, e di quartieri che cambiano volto, pezzo dopo pezzo.

