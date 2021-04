Caos al centro vaccinale La Vela a Tor Vergata

Dopo tante notizie relativamente positive sulle vaccinazioni nel Lazio oggi, 30 aprile 2021, dobbiamo segnalare un corto circuito nell’organizzazione della giornata presso il centro vaccinale La Vela di Tor Vergata.

Coda chilometrica con attese di 8 ore, gran parte di queste sotto al sole, tanto che alle ore 15:30 è dovuta intervenire la protezione civile a distribuire l’acqua perché le persone iniziavano a sentirsi male.

Alla luce di quanto successo oggi (e mentre scriviamo alle 20:17 le persone sono ancora in fila) risuonano beffarde le parole scritte ieri su Facebook dalla Pagina del Policlinico Tor Vergata: “Invitiamo tutti i prenotati a rispettare il più possibile l’orario di prenotazione per evitare assembramenti ed inutili attese presso i nostri centri vaccinali:

Centro Vaccinazione “La Vela”; Centro Prelievi; Malattie Infettive; Connettivo Linea 6; Grazie.”

Come mai si è creata questa situazione?

In base a quanto stiamo ricostruendo, ieri è stata inviata una mail agli studenti dove si diceva che si potevano rivolgere solo a questo sito mentre in realtà sarebbero potuti andare anche a Valmontone.

Hanno aperto, per solo due giornate, per tutti quanti senza appuntamento e quindi tutti gli operatori sanitari, gli operatori socio sanitari, i veterinari, gli informatori scentifici, gli studenti, gli infermieri ecc. che ancora non si erano vaccinati si sono riversati alla Vela oggi.

6, 7 ore di fila, sotto al sole, tutti in piedi, senza un bar, con i soli bagni ecologici.

Purtroppo alcuni dopo ore di fila non si sono neanche potuti vaccinare perché, ad esempio, avevano avuto il Covid 60 giorni prima ed era quindi troppo presto per potersi vaccinare.

Pubblichiamo in sequenza le foto della fila alle ore 20:00 circa, dall’ingresso (al quale si poteva accedere 2 alla volta).