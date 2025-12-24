Capodanno, Natale e Befana: Roma alza il livello di sicurezza

Roma si prepara alle settimane più affollate dell’anno con un piano di sicurezza che alza l’asticella dell’attenzione in tutta la città.

Dai grandi eventi alle celebrazioni religiose, passando per mercatini, concerti e snodi di trasporto, la macchina della prevenzione è già in moto e resterà operativa fino all’Epifania.

Il cuore dell’attenzione sarà concentrato nei luoghi simbolo delle festività: il Circo Massimo, pronto ad accogliere migliaia di persone per il concerto di Capodanno, le basiliche coinvolte nella chiusura delle Porte Sante, le piazze animate dai mercatini natalizi.

Qui la presenza delle forze dell’ordine sarà rafforzata e affiancata da misure fisiche di protezione, come barriere e fioriere, pensate per impedire l’accesso ai veicoli nelle aree più sensibili del centro storico.

Il dispositivo, già potenziato dall’8 dicembre, punta soprattutto a gestire i grandi flussi di persone, tra romani e turisti, che in questi giorni affollano la Capitale.

Sotto osservazione speciale anche il ghetto ebraico, così come chiese, musei e luoghi di culto, dove l’afflusso è previsto in costante crescita con l’avvicinarsi delle feste.

Occhi puntati anche sui nodi strategici della mobilità. Le stazioni ferroviarie di Termini, Tiburtina, Ostiense e San Pietro, così come le fermate della metropolitana, saranno presidiate con controlli intensificati.

Rafforzata anche la vigilanza agli ingressi della città, mentre a Villa Borghese torneranno le pattuglie a cavallo a presidiare l’area verde più frequentata del centro.

Il piano accompagnerà passo dopo passo tutti i principali appuntamenti del calendario natalizio: dalla messa di mezzanotte della Vigilia, alle cerimonie religiose, fino alla notte di San Silvestro e alla festa della Befana.

In queste occasioni saranno predisposti controlli mirati, anche con l’utilizzo di metal detector, per garantire lo svolgimento degli eventi in condizioni di massima sicurezza.

