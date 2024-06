Care Vacanze 2024 quanto ci costi: 3,7 milioni di italiani rinunciano

Boom di rinunce: Secondo un’indagine di mUp Research e Bilendi per Facile.it, saranno circa 3,7 milioni gli italiani che quest’anno rinunceranno alle ferie per motivi economici. Tra le principali cause, l’aumento generalizzato dei prezzi (+47%) e il rincaro dei costi specifici per le vacanze (+33%).

Voli: I voli nazionali sono più cari del 21% rispetto al 2023, con picchi del +34% a giugno. I collegamenti in Europa, invece, registrano un calo del 3% sul 2023.

Traghetti: +6,3% per i traghetti, con la tratta Civitavecchia-Olbia che fa eccezione registrando un calo del 7,4%. Per una famiglia di 4 persone, il costo di un viaggio andata e ritorno Genova-Porto Torres a Ferragosto arriva a 1.274 euro (+1,8% sul 2023).

Alberghi: I prezzi degli alberghi nelle località marittime sono più alti del 19,6% rispetto al 2023. Per una settimana a Ferragosto, si va da un minimo di 872 euro a Bibione fino a 3.500 euro a Porto Cervo.

Spiagge: Anche andare in spiaggia è diventato più caro. Il noleggio di ombrelloni e lettini costa in media il 5% in più rispetto al 2023, con punte di 120 euro al giorno in Sardegna.

Ristoranti: Mangiare al ristorante nelle località di mare costa il 3,5% in più rispetto al 2023.

Cosa fare:

Pianificare con largo anticipo: Prenotare voli, alberghi e traghetti con largo anticipo può far risparmiare denaro.

Prenotare voli, alberghi e traghetti con largo anticipo può far risparmiare denaro. Scegliere mete meno gettonate: Le località meno turistiche possono essere più economiche.

Le località meno turistiche possono essere più economiche. Viaggiare fuori stagione: I prezzi tendono ad essere più bassi al di fuori del periodo di alta stagione.

I prezzi tendono ad essere più bassi al di fuori del periodo di alta stagione. Optare per soluzioni alternative: Campeggi, ostelli e appartamenti possono essere più economici degli alberghi.

Campeggi, ostelli e appartamenti possono essere più economici degli alberghi. Cucinare da soli: Mangiare al ristorante tutti i giorni può essere costoso. Cucinare da soli o fare picnic può far risparmiare denaro.

Nonostante le difficoltà, è ancora possibile andare in vacanza quest’estate. Con un po’ di pianificazione e flessibilità, è possibile trovare soluzioni che rientrino nel proprio budget.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙