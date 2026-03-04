Caro carburanti a Roma: il gasolio sfonda quota 2,20€. Benzina alle stelle dopo l’attacco all’Iran

La tensione internazionale esplosa lo scorso 28 febbraio, con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, ha impattato in pochi giorni anche sulle tasche degli italiani.

Non più soltanto notizia di cronaca geopolitica, ma riflesso concreto nei prezzi alla pompa: a Roma e nel resto del Paese i listini dei carburanti sono schizzati verso l’alto, con il diesel che ha superato e in alcuni casi ampiamente oltrepassato la soglia simbolica dei 2 euro al litro.

L’aumento arriva in contemporanea a un’impennata delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, dove il Brent ha toccato e superato gli 80 dollari al barile, livelli che non si vedevano da mesi.

La pompa come una cartina tornasole: prezzi record anche a Roma

Nella Capitale gli automobilisti hanno avuto subito la sensazione di un cambio di stagione nei costi dei rifornimenti.

Secondo una rilevazione odierna:

A Trastevere , alcuni distributori mostrano il gasolio a 2,3 euro al litro e valori analoghi anche nella zona della Nomentana .

Su Viale Giulio Cesare , alcuni impianti riportano diesel a 2,027 euro al litro, con code davanti alle pompe già nelle prime ore della mattinata.

Anche la benzina ha registrato rialzi significativi, con prezzi oltre i 2 euro al litro in alcune aree centrali come Laurentina e Nuovo Salario.

Le tensioni sulla scena internazionale si riflettono così, minuto dopo minuto, anche sui cartelli delle stazioni di servizio romane.

Cosa sta succedendo sui mercati energetici

Le quotazioni del petrolio e dei prodotti raffinati sono direttamente influenzate dalle tensioni nel Golfo Persico.

Secondo le analisi dei mercati, mentre il Brent ha registrato un aumento sostenuto negli ultimi giorni, il prezzo del gasolio è salito ancora più rapidamente, con incrementi superiori al 16% in poche sedute.

Questa dinamica riflette un aumento del “premio per il rischio” percepito dagli operatori globali, che temono possibili interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle arterie più strategiche per il transito di greggio e prodotti energetici.

Rincari che non risparmiano nessuno

L’effetto dei rialzi non si limita ai distributori. In un paese dove circa l’85% della merce viaggia su strada, l’aumento del costo del carburante si riversa rapidamente sulle spese di trasporto, con conseguenze su prezzi di generi di prima necessità come alimentari e farmaci.

Anche inflazione nazionale resta sotto osservazione, con segnali di rialzo trainati dall’aumento dei costi energetici.

I consumatori e le associazioni denunciano che i rincari ai distributori sono stati applicati in anticipo rispetto all’effettivo cambio dei costi del greggio: carburante acquistato mesi fa viene venduto a prezzi molto più alti, un fenomeno che alcuni interpreti giudicano speculativo.

Automobilisti e imprese sotto pressione

Le reazioni dagli automobilisti non si sono fatte attendere. Code ai distributori, chi sceglie di fare il pieno in anticipo per “mettersi al riparo” dai prossimi aumenti, e imprese di trasporto che già oggi lamentano costi operativi in crescita.

E mentre lo spettro di nuovi aumenti resta concreto — soprattutto se le tensioni si protrarranno o intensificheranno — a Roma si vive un nuovo capitolo del caro-vita legato all’energia, con effetti che pesano sui bilanci familiari e sulle catene di approvvigionamento quotidiane.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.