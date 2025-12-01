“Caro” Natale quanto mi costi?, voli e treni alle stelle. Il Codacons denuncia: “salasso ingiustificato”

Con l’arrivo delle festività natalizie, puntuale come ogni anno, torna anche il caro-voli.

E questa volta, secondo il Codacons, gli aumenti rischiano di superare ogni record: sulle tratte a corto e medio raggio i biglietti potrebbero arrivare a costare fino al 900% in più rispetto al prezzo base.

Nel mirino finiscono soprattutto i viaggiatori che dal Nord Italia si preparano a raggiungere Sicilia e Sardegna per le vacanze.

Una delle date più critiche è domenica 23 dicembre, quando il solo volo Milano–Palermo viaggerà verso i 170 euro, contro i 17 richiesti appena tre settimane dopo, il 13 gennaio.

Non va meglio sulla Milano–Catania, dove partendo per l’antivigilia di Natale si sfiorano i 179 euro, un’impennata del +790% rispetto ai 20 euro di gennaio.

Rialzi anche nei collegamenti con la Capitale: i voli Roma–Palermo e Roma–Catania segnano rincari compresi tra +616% e +758%, con i prezzi rispettivamente a 146 e 129 euro.

Aumenti significativi anche per chi punta alla Sardegna. La tratta Milano–Cagliari passa da 18 a 81 euro (+350%), mentre il collegamento Roma–Cagliari mostra un incremento più contenuto ma comunque pesante: +182%.

E non si salva nemmeno il trasporto ferroviario. Tra Frecciarossa e Intercity, viaggiare dal 23 dicembre al 13 gennaio può fare una grande differenza:

Roma–Milano AV: da 62,90 euro a 37,90;

Roma–Milano Intercity: da 42,90 a 24,90 euro.

Peggio ancora va a chi per Natale punta verso il Sud, in particolare Reggio Calabria, dove si registrano rincari monstre fino al +400%: il Frecciarossa da Termini passa da 167 euro a 33,90 dopo l’Epifania.

Anche gli Intercity, che impiegano fino a 8 ore di viaggio, salgono fino a 63,50 euro, contro i 21,90 delle settimane “normali”. Una situazione che il Codacons definisce “del tutto ingiustificata”.

L’associazione dei consumatori ha presentato una nuova segnalazione all’Antitrust, all’Enac e al ministero dei Trasporti, chiedendo un intervento immediato: “Ogni anno – denuncia l’associazione – i cittadini devono subire un vero e proprio salasso natalizio, senza alcuna contropartita in termini di servizio”.

