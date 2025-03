Carovana del Giubileo, il nuovo progetto sociale di Komen Italia

Il Giubileo rappresenta da sempre un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e anche sociale. La salute è un valore imprescindibile per l’inclusione sociale ma ancora oggi permangono molte diseguaglianze nelle opportunità di tutela di questo diritto, soprattutto a discapito delle persone più disagiate.

Per contribuire a ridurre questa disparità da oltre 15 anni la Komen Italia ha avviato la “Carovana della Prevenzione”, un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile che offre gratuitamente esami strumentali per la diagnosi precoce dei principali tumori di genere, in particolare a donne che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica.

Ad oggi, grazie alle 7 unità mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione, sono state offerte queste opportunità di tutela della salute ad oltre 222.000 donne, raggiunte in modo continuativo negli istituti penitenziari, nei centri di accoglienza, nelle parrocchie e nei conventi e in altri luoghi di conforto del disagio sociale, tra cui l’“Ambulatorio della Misericordia” in Vaticano e le “Lavanderie di Papa Francesco”.

Per rafforzare l’inclusione sociale e la tutela della salute, viene avviato questo nuovo progetto denominato “Carovana del Giubileo” che con il Patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione per il Giubileo 2025 unirà in un impegno comune a favore della salute femminile la Komen Italia, Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS.

Grazie a questa virtuosa unione di forze, durante l’anno giubilare a partire da sabato 8 marzo, verranno organizzate nelle periferie di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale 22 “Giornate di promozione della salute femminile” durante le quali saranno offerti gratuitamente e “a domicilio” esami clinici e strumentali di diagnosi precoce dei principali tumori femminili ad oltre 3.000 donne fragili e/o pellegrine che parteciperanno alle iniziative giubilari.

La scelta di dare avvio al programma l’8 marzo – Giornata internazionale della donna e del Giubileo del Mondo del Volontariato – ha un alto valore simbolico per la Komen Italia che, come Ente del Terzo Settore, basa la sua forza proprio sull’impegno generoso di migliaia di volontari, insieme ai quali ha realizzato per oltre 25 anni importanti progetti di tutela della salute femminile.

“Unire le forze per essere più efficaci nella tutela della salute femminile è l’obiettivo che da sempre guida l’impegno della nostra Associazione – sostiene Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia – siamo quindi particolarmente contenti di questo nuovo progetto che durante il Giubileo della Speranza vedrà insieme istituzioni, ospedali e forze del volontariato per portare gratuitamente preziose opportunità di prevenzione secondaria a donne che altrimenti difficilmente ne potrebbero beneficiare”.

“Il progetto Carovana del Giubileo è un’opportunità speciale per rinnovare l’amore verso le donne, per offrire speranza e solidarietà a chi è vulnerabile – dichiara Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia – siamo profondamente orgogliosi di avere al nostro fianco le più importanti Istituzioni del territorio in questo programma di appuntamenti dedicati alla prevenzione che toccherà, durante tutto il 2025, diversi punti della città per portare visite ed esami diagnostici dove c’è più bisogno.

Nel segno di questo Giubileo, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere la prevenzione, a eliminare gli ostacoli che impediscono l’accesso alle cure sanitarie e a diffondere una cultura della salute che coinvolga tutte le donne a seconda delle varie fasi della loro vita. La prevenzione è un diritto, ma è anche una responsabilità collettiva che, se adeguatamente coltivata, può fare la differenza per la salute di molte donne.”

“La Carovana del Giubileo è frutto di un prezioso gioco di squadra. Siamo orgogliosi di questa iniziativa che porterà prevenzione, medici e volontari in tutti i Municipi di Roma nell’anno del Giubileo. La prevenzione salva la vita. È un messaggio fondamentale da diffondere, soprattutto a chi, per diverse ragioni, rischia di rinunciarvi. Siamo davvero entusiasti dell’impegno comune che avvicinerà migliaia di donne al tema della salute a partire dall’8 marzo, una data per questo motivo ancora più significativa. Sosterremo il progetto e stiamo lavorando per portare la Carovana del Giubileo, dopo i Municipi di Roma, nei Comuni della Città metropolitana” dichiara Mariano Angelucci, consigliere capitolino e metropolitano, presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale.

“L’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola è lieto di mettere a disposizione anche quest’anno le competenze dei propri professionisti al servizio della Carovana del Giubileo, un’iniziativa di grande valore sociale promossa da Komen Italia per favorire la diagnosi precoce per pazienti che hanno difficoltà di accesso agli screening e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Siamo inoltre orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Komen per la realizzazione di un centro per le terapie integrate dedicato alle pazienti oncologiche all’interno dell’Ospedale Isola Tiberina, rafforzando il nostro impegno nella tutela della salute femminile portato avanti da un decennio dalla Breast Unit dell’Ospedale. In questa occasione desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Komen Italia per il suo costante e fattivo impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro il tumore al seno” afferma il Direttore Generale Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Daniele Piacentini.

“Il Policlinico Gemelli, insieme all’Università Cattolica, è da sempre accanto alla Komen Italia condividendo un grande obiettivo che è la promozione della salute delle donne – sostiene Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Il nostro ospedale è un classico General hospital che ha però da sempre molto investito nella medicina di genere. Si può dire quindi che il Gemelli è anche un women hospital. Tra le migliaia di pazienti del Gemelli un numero importante è costituito da donne, molte di loro malate di tumore, che nel nostro Policlinico trovano risposte ai loro bisogni di salute, ricevendo terapie all’avanguardia, supporto e vicinanza nel loro percorso di cure.

Non potevamo quindi non offrire il nostro sostegno a questo nuovo importante progetto della Carovana del Giubileo nato all’insegna dell’inclusione sociale e della tutela della salute. Crediamo fermamente che la salute non debba essere un privilegio ma un diritto per tutte e questa iniziativa rappresenta il nostro impegno a sostenere le donne in difficoltà, offrendo loro le risorse necessarie per prendersi cura della propria salute. Insieme possiamo promuovere un futuro più sano per tutte le donne della nostra comunità, in particolare per coloro che vivono in condizioni di fragilità“.

Il programma coinvolgerà 6 comuni della Città Metropolitana (Grottaferrata, Genzano, Anzio, Palestrina, Cerveteri, Bracciano) e tutti i municipi di Roma Capitale e si protrarrà per tutto l’anno giubilare con una tappa intermedia al Circo Massimo, dall’8 all’11 maggio, in occasione della Race For The Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno ed evento simbolo di Komen Italia.

Le tappe della “Carovana del Giubileo”

Roma Capitale

08 marzo – I Municipio

02 aprile – VIII Municipio

09 aprile – VI Municipio

15 aprile – VI Municipio

30 aprile – XII Municipio

30 aprile – XIII Municipio

08/11 maggio – Circo Massimo

28 maggio – XIV Municipio

28 maggio – XV Municipio

04 giugno – X Municipio

18 giugno – IV Municipio

18 giugno – VII Municipio

09 luglio – IX Municipio

09 luglio – XI Municipio

10 settembre – V Municipio

24 settembre – II Municipio

24 settembre – III Municipio

Comuni della Città Metropolitana

25 maggio – Genzano

26 maggio – Grottaferrata

15 giugno – Cerveteri

16 giugno – Bracciano

26 giugno – Palestrina

5 luglio – Anzio

