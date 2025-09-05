Carta d’Identità a Roma: open day sabato 6 e domenica 7 settembre

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 6 e domenica 7 settembre.

Prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, V e XII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 5 settembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

I Municipi e gli ex PIT aperti

Municipio III – La sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato e domenica dalle 8 alle 16

Municipio V – La sede di Via di Torre Annunziata, 1 sarà aperta sabato dalle 8:30 alle 15

Municipio XII – La sede di via Fabiola sarà aperta sabato dalle 8:30 alle 13:30

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

