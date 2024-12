Casa per le famiglie e del Centro di eccellenza per persone con disabilità: a che punto sono i lavori

Nel quadrante di via delle Cave di Pietralata sono in fase di realizzazione due opere di alto impatto sociale, realizzate quasi interamente con fondi per il Giubileo e, in parte minore, con fondi del bilancio di Roma Capitale: la Casa per le famiglie e il Centro di eccellenza per persone con disabilità.

Per entrambe le strutture i cantieri sono ancora aperti, ed essendo due opere finanziate con fondi relativi al Giubileo, abbiamo fatto il punto con l’amministrazione municipale per capire gli effettivi tempi di conclusione delle due strutture.

La Casa delle famiglie:

La Casa delle famiglie è stata progettata, nella sua ultima versione, come luogo in grado di poter accogliere persone che si trovano in condizione di emergenza abitativa, ed è in fase di realizzazione nella zona di via Cave di Pietralata, nel tratto tra via Achille Tedeschi e via del Casale Quintiliani.

Parliamo dell’ ultima versione perché il progetto iniziale riguardava invece la realizzazione di un “Centro per senza fissa dimora“, per il quale erano stati stanziati 5,4 milioni di euro (con fonte di finanziamento completamente caricata sulle spese per il Giubileo).

Seguirono una serie di proteste dei residenti sostenute dai partiti di centrodestra del municipio, a seguito del quale il Comune di Roma decise di modificare la finalità della struttura. Ad essere ospitati non sarebbero più stati i senza tetto, ma le famiglie – intese anche come nuclei singoli – che non hanno una casa.

A maggio 2024 durante una conferenza stampa in cui erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Roma Gualtieri e l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, è stato presentato il nuovo progetto, che quindi prevedeva una nuova funzione ed un nuovo nome, per l’appunto “Casa delle famiglie“.

L’opera, inizialmente prevista per l’inizio del 2025, ha subito dei ritardi che sono stati confermati da Marco Sangiorgio, amministratore delegato e direttore generale di Società Giubileo 2025 Spa, convocato in un’audizione della commissione speciale Giubileo. In quell’occasione Sangiorgio aveva parlato di ritardi dovuti a delle necessarie verifiche di fattibilità urbanistica.

La struttura, secondo quanto detto da Gualtieri nel corso di una commissione Giubileo di inizio dicembre, potrebbe essere completata entro giugno 2025, ma il cantiere non è ancora nella fase conclusiva dei lavori, complice anche il ritrovamento di alcuni ordigni bellici nell’area.

Il Presidente Massimiliano Umberti, da noi sentito nella giornata di oggi (12 dicembre), ci ha comunicato che l’opera, in base allo stato di avanzamento del cantiere, dovrebbe verosimilmente essere completata entro la fine del 2025.

Il Centro di eccellenza per persone con disabilità:

Per quanto riguarda l’altra opera sociale prevista in zona Cave di Pietralata, ossia il Centro di eccellenza per persone con disabilità, si parla di un’opera per la quale sono stati stanziati 10 milioni di euro (7.480.000€ con fondi per il Giubileo, 2.520.000€ dal Bilancio di Roma Capitale).

La struttura, secondo il portale “Roma si trasforma” si articolerà in quattro edifici, ognuno dedicato a un tema specifico: integrazione sociale, formazione e lavoro, cultura dell’alimentazione e benessere e dovrebbe avere al suo interno una serie di servizi per persone con handicap, tra cui piscine, spa per disabili ed altri servizi dedicati.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione effettivi, il progetto effettivamente riporta “Quarto trimestre 2026”, tempistica confermata dallo stesso Presidente Umberti, secondo il quale la struttura sarà definitivamente operativa nei primi mesi del 2027.

