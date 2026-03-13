Casal Bernocchi, approvato il progetto per via Garra: stop alle doppie file

Ogni mattina via Egidio Garra, a Casal Bernocchi, si trasforma in un piccolo crocevia di vita quotidiana.

Studenti che si affrettano verso la scuola, genitori che accompagnano i figli alle attività sportive, fedeli diretti alla parrocchia e pendolari che si dirigono verso la stazione della Metromare.

Un flusso continuo che negli anni ha reso questa strada uno dei punti più frequentati del quartiere, ma anche uno dei più caotici.

Ora però qualcosa sta per cambiare.

Il progetto di riqualificazione approvato per la strada punta a ridisegnare uno degli snodi più delicati della zona, cercando di mettere ordine in un tratto urbano dove la convivenza tra auto, pedoni e servizi di quartiere è diventata sempre più complicata.

L’intervento nasce proprio dalle segnalazioni dei residenti, che da tempo chiedevano soluzioni per migliorare la viabilità e soprattutto la sicurezza di un’area frequentata ogni giorno da molti ragazzi.

Più parcheggi e meno doppie file

Uno dei problemi più evidenti riguarda la sosta selvaggia. Nei momenti di maggiore affluenza le auto parcheggiate in doppia fila finiscono spesso per bloccare la circolazione, creando ingorghi e situazioni di rischio.

Per questo il progetto prevede la realizzazione di nuovi stalli a spina di pesce, una soluzione che consentirà di aumentare i posti disponibili e di organizzare meglio lo spazio lungo la carreggiata.

L’obiettivo è semplice: ridurre il disordine e restituire fluidità al traffico quotidiano.

Un’isola pedonale per proteggere chi attraversa

Ma l’intervento non riguarda solo le auto. Al centro del progetto c’è anche la sicurezza dei pedoni, soprattutto dei più giovani.

L’attuale spartitraffico verrà ampliato e trasformato in una vera isola pedonale, pensata per rendere più sicuro l’attraversamento proprio nel punto più frequentato della strada.

Qui si trovano infatti la chiesa, un’edicola molto frequentata e il percorso utilizzato ogni giorno dai ragazzi che si dirigono verso il campo sportivo o gli istituti scolastici della zona.

Un piccolo cambiamento urbanistico che potrebbe fare una grande differenza nella quotidianità del quartiere.

Un intervento atteso da anni

Per Leonardo Di Matteo, presidente della Commissione Mobilità e promotore della proposta, l’approvazione del progetto rappresenta «un passaggio fondamentale per risolvere problemi che i residenti segnalano da tempo».

Sulla stessa linea anche l’assessore ai Lavori Pubblici Guglielmo Calcerano, che parla di un intervento capace di restituire «ordine e funzionalità a uno spazio pubblico molto utilizzato dalla comunità».

Il quartiere accoglie la novità

Tra i residenti e nel Comitato di Quartiere la notizia è stata accolta con favore. Da anni, infatti, i genitori chiedono maggiori tutele per i bambini che frequentano la zona tra scuole, parrocchia e attività sportive.

La riqualificazione di via Garra non promette rivoluzioni urbanistiche, ma punta a qualcosa di altrettanto importante: rendere più sicuro e vivibile uno dei luoghi più frequentati del quartiere.

Un intervento semplice, ma atteso. Perché, in una periferia che vive soprattutto di comunità e relazioni quotidiane, anche una strada meglio organizzata può fare la differenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.