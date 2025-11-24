Casal Bertone, inaugurato il nuovo sportello anagrafico: servizi più vicini ai cittadini

Nel cuore pulsante di Casal Bertone, tra le vetrine e il via vai del Centro Commerciale, da lunedì 24 novembre c’è un nuovo presidio istituzionale che promette di cambiare la quotidianità del quartiere.

È stato inaugurato infatti il nuovo sportello anagrafico del Municipio IV, uno spazio pensato per portare i servizi pubblici letteralmente “a due passi da casa”.

All’inaugurazione hanno preso parte l’Assessore alle Periferie e ai Servizi Anagrafici Pino Battaglia, il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e il direttore del centro commerciale, Federico Betti.

Dopo il taglio del nastro, l’Assessore ha visitato i nuovi locali: ambienti moderni, luminosi, progettati per accogliere i residenti in modo rapido e funzionale.

Un breve rinfresco ha poi chiuso la mattinata, tra strette di mano e curiosità dei primi cittadini affacciatisi per dare uno sguardo.

«L’apertura di questo sportello è un segnale concreto della nostra presenza nei quartieri – ha spiegato Battaglia –. Non è soltanto un ufficio, ma un diverso modo di intendere il rapporto tra istituzioni e cittadini: più semplice, più vicino, più umano. Casal Bertone è un quartiere che cresce e ha bisogno di attenzioni. Portare qui un presidio istituzionale significa ridurre tempi e distanze, restituendo valore alla comunità».

L’assessore ha ricordato anche come l’intervento si inserisca nella visione della Città dei 15 Minuti, nella rigenerazione urbana sostenuta dal PNRR e nel percorso verso un vero decentramento amministrativo.

Il nuovo sportello aprirà ufficialmente al pubblico dal 25 novembre 2025 e sarà operativo senza costi aggiuntivi grazie a un potenziamento dell’organico.

Saranno garantiti tutti i principali servizi: rilascio e rinnovo della Carta d’Identità, certificati anagrafici e di stato civile, atti notori, autentiche di firma.

Tre postazioni di servizio e un front-office dedicato permetteranno di ridurre attese e disagi.

Gli orari previsti sono:

Martedì e giovedì 8:30 – 17:00

Mercoledì 8:30 – 13:00

Accanto allo sportello, un punto di facilitazione digitale accompagnerà i cittadini meno avvezzi agli strumenti online, aiutandoli a orientarsi tra SPID, certificati digitali e servizi telematici del Comune.

