Casal Bruciato, via agli abbattimenti in via Smith: alberi “Classe D” rimossi per la sicurezza dei residenti

Motoseghe in azione nei giardini delle case popolari di Casal Bruciato. Nel quartiere del Municipio IV di Roma è partito l’intervento di messa in sicurezza del verde nelle aree delle palazzine di edilizia residenziale pubblica in via Smith, dove diversi alberi sono stati individuati come potenzialmente pericolosi.

Le operazioni sono iniziate ieri e prevedono l’abbattimento degli esemplari classificati in Classe D, cioè quelli che, secondo le verifiche tecniche, presentano difetti strutturali tali da rendere elevato il rischio di cedimento.

Un intervento che l’amministrazione locale definisce necessario per evitare incidenti nei cortili frequentati ogni giorno da residenti e famiglie.

«Si tratta di lavori che non potevano più essere rimandati», spiega il presidente del municipio Massimiliano Umberti. «L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo restituire cura e dignità a quartieri che per troppo tempo sono stati trascurati».

Gli alberi considerati a rischio

Le verifiche effettuate sul patrimonio arboreo hanno individuato diversi esemplari con gravi criticità strutturali, inseriti nella classe di rischio più alta.

In questi casi – spiegano i tecnici – non sono sufficienti interventi di manutenzione o potatura: l’unica soluzione possibile resta la rimozione della pianta.

La decisione è stata presa anche in vista delle sempre più frequenti ondate di maltempo, che negli ultimi anni hanno causato numerosi cedimenti di alberi in città.

Un piano più ampio di riqualificazione

L’intervento nei giardini di via Smith rientra in un programma più ampio di interventi sulle aree di edilizia residenziale pubblica del municipio, spesso segnate da anni di scarsa manutenzione.

«Stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita nei complessi ERP», sottolinea ancora Umberti. «Roma deve essere una città dove non esistono quartieri dimenticati né cittadini di serie A e di serie B».

I prossimi interventi

Conclusi i lavori di messa in sicurezza a via Smith, l’attenzione dell’amministrazione si sposterà su via Satta, dove sono già in corso interventi di riqualificazione edilizia delle palazzine.

Il progetto prevede di affiancare ai lavori sugli edifici anche la sistemazione degli spazi comuni e delle aree verdi, con l’obiettivo di ridare nuova qualità urbana all’intero comparto abitativo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.