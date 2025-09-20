Casal de’ Pazzi, inaugurato il nuovo mercato rionale: tra tradizione e futuro

Una mattina di festa quella di oggi a Casal de’ Pazzi, dove è stato inaugurato il mercato rionale completamente rinnovato di via Locke, dopo mesi di lavori che hanno trasformato l’area in uno spazio moderno, sicuro e accogliente.

A tagliare simbolicamente il nastro sono stati il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, accolti da operatori e cittadini.

L’intervento di restyling, dal valore di circa 1,2 milioni di euro, ha interessato ogni angolo del mercato: nuova pavimentazione, impermeabilizzazione, coperture degli stalli, servizi igienici rinnovati, illuminazione potenziata e aree ristoro più vivibili.

Un’opera che restituisce al quartiere uno dei suoi punti di riferimento storici, rendendolo non solo più funzionale ma anche più attrattivo.

«Riqualificare un mercato, consentirgli di crescere e svilupparsi – ha sottolineato il Sindaco Gualtieri – è un’idea di città. Una città fatta di comunità, di luoghi vivi dove incontrarsi e sentirsi parte di qualcosa. I mercati rionali non sono un retaggio del passato, ma una risorsa che vogliamo rilanciare: qui non si viene soltanto a fare la spesa, ma anche a costruire relazioni, a vivere il quartiere. Sono sicuro che questo diventerà un punto di riferimento per tutta la zona».

Sulla stessa linea il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti: «Il nuovo mercato di Casal de’ Pazzi torna ad essere più sicuro, moderno e funzionale, grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che abbiamo seguito con grande attenzione. È un investimento che guarda al futuro del quartiere e che restituisce dignità e vitalità a un luogo centrale per la comunità».

Il nuovo mercato si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana che, come ha ricordato il Sindaco, vede già realizzazioni importanti come la Rambla di Casal de’ Pazzi e il grande progetto di trasformazione attorno allo stadio di Pietralata. «Non si tratta solo di manutenzione – ha ribadito Gualtieri – ma di vera e propria trasformazione, fatta insieme ai cittadini e ai Municipi».

Il mercato, cuore pulsante della vita quotidiana di quartiere, torna così a brillare: un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, pronto a diventare il simbolo di una comunità che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici.

