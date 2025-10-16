Casal Palocco, nasce la nuova scuola dell’infanzia “Tullia Zevi”

Un edificio moderno, verde e pensato per crescere insieme ai più piccoli. A Casal Palocco, in via Agatarco, prende forma la nuova scuola dell’infanzia “Tullia Zevi”, un progetto da oltre 3,7 milioni di euro che trasforma completamente la vecchia struttura.

Il risultato sarà una scuola grande mille metri quadrati, immersa in un’area verde di cinquemila, capace di accogliere fino a 120 bambini – più del triplo rispetto alla precedente.

Una scuola che respira, tra luce e sostenibilità

I lavori, avviati nel 2024 e oggi al 25% di completamento, stanno ridando vita a un’area storica del quartiere.

La vecchia scuola è stata demolita per lasciare spazio a un edificio completamente nuovo, progettato secondo i criteri dell’architettura bioclimatica: spazi luminosi, aria naturale, materiali isolanti e un grande atrio vetrato come cuore della struttura.

Intorno, quattro volumi collegati tra loro:

due dedicati alle sezioni didattiche,

uno alla mensa con cucina attrezzata,

e un altro riservato al personale educativo, con spogliatoi, aula per le attività motorie e servizi.

Sarà una NZEB – Nearly Zero Energy Building, una scuola a consumo energetico quasi nullo. Grazie a 124 pannelli fotovoltaici e a impianti ad alta efficienza, la struttura produrrà gran parte dell’energia di cui avrà bisogno, riducendo le emissioni e i costi di gestione.

Un investimento per il futuro della città

Il progetto, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di Roma Capitale, è seguito dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e dovrebbe concludersi entro il 2026.

Nei giorni scorsi, il sindaco Roberto Gualtieri ha visitato il cantiere insieme alle assessore Ornella Segnalini (Lavori pubblici) e Claudia Pratelli (Scuola), accompagnati dai tecnici e dal presidente del Municipio X, Mario Falconi, per verificare l’avanzamento dei lavori.

“Con la scuola dell’infanzia Tullia Zevi realizziamo un investimento importante per le famiglie e per il futuro dei bambini e delle bambine,” ha dichiarato Gualtieri. “È un progetto che unisce qualità architettonica, sostenibilità e inclusione, un modello di innovazione che rappresenta la direzione in cui vogliamo far crescere Roma.”

Anche l’assessora Segnalini ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Questa scuola non è solo un edificio: è uno spazio educativo pensato per il benessere dei bambini, dove architettura, tecnologia e natura dialogano. Un modello di edilizia scolastica innovativa e sostenibile, capace di diventare parte viva della comunità.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.