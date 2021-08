Casale Caletto, Bordoni: “Impegno Lega senza sosta per rilancio territori”

“Questa mattina 23 agosto 2021 con il segretario della Lega Matteo Salvini, insieme al candidato sindaco del Centrodestra Enrico Michetti e ai nostri candidati municipali abbiamo incontrato i cittadini del IV Municipio. L’impegno della Lega per il rilancio dei territori prosegue senza sosta, in particolar modo nelle periferie della Capitale”, così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni a Casale Caletto.

“Abbiamo il dovere di ascoltare le Comunità che sono state abbandonate a se stesse dalla amministrazione Raggi ormai al capolinea. Lavoriamo quotidianamente per ridare ai quartieri di Roma strutture e centri di aggregazione, parchi e aree verdi, benessere, qualità della vita e opportunità di crescita economica. Per farlo”, conclude Bordoni, “occorrono capacità e visione, ovvero una forte discontinuità da Marino e dalla Raggi, da chi in questi anni non è stato all’altezza di guidare la Capitale d’Italia”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative