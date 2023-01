Casale Caletto e Zona Galatea passano al Municipio V

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione della Delibera che consente ai cittadini di Casale Caletto e Via Galatea e vie limitrofe di entrare a far parte della giurisdizione del V Municipio.”

Così in una nota Dario Nanni, Consigliere comunale della Lista Civica Calenda Sindaco e Presidente della Commissione Giubileo 2025.

“Mi sono battuto per anni su questo tema. Ricordo, infatti, che nel 2013, in occasione della revisione dei confini dei Municipi e della loro riduzione da 19 a 15, presentai un emendamento che chiedeva questo, ma venne bocciato.

Anche negli anni scorsi ho cercato di dare un contributo affinché ciò accadesse, ma anche con la precedente amministrazione, nonostante fosse una scelta condivisa, questo annoso problema rimase senza soluzione”.

“Da i cittadini di quei quartieri – conclude il consigliere Nanni- potranno considerarsi residenti del Municipio V, di cui si sentivano già parte integrante, e fare riferimento ad esso come ente di prossimità”.