Casale Caletto, inaugurati playground e area giochi

È stato inaugurato ieri il nuovo playground e la rinnovata area giochi del parco di Casale Caletto, nel Municipio V.

Presenti all’evento il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora all’Agricoltura, ambiente e cclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore municipale all’Ambiente Edoardo Annucci.

L’intervento, realizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale, ha restituito piena fruibilità all’area attraverso una riqualificazione complessiva che ha reso il parco più accogliente, sicuro e attrezzato per tutte le fasce d’età.

Il playground polivalente è stato ripavimentato e recintato, mentre l’area giochi è stata ampliata e dotata di pavimentazione antitrauma e nuove attrezzature, tra cui scivoli, torri collegate da un ponte e un’altalena doppia. Sono stati installati anche un tavolo da ping-pong, tavoli da picnic e per gli scacchi, oltre a nuove panchine.

“Abbiamo voluto accompagnare la nuova area ludica e fitness con una riqualificazione dell’intero parco pubblico – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri –. Tutti i quartieri devono avere gli stessi diritti e opportunità“.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora Alfonsi, che ha sottolineato come l’intervento restituisca al quartiere l’unico spazio pubblico della zona, rendendolo luogo di gioco, sport e socialità per bambini, giovani, famiglie e anziani. “Prosegue il nostro impegno – ha aggiunto – per restituire aree sicure e attrattive: grazie a investimenti per oltre 5 milioni di euro sono oggi 110 le aree ludiche e oltre 40 i playground e le aree fitness riqualificati nei municipi”.

L’intervento a Casale Caletto si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana già attuato nel Municipio V, con progetti a Villa Gordiani, Villa De Santis e al parco Tor Tre Teste.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.