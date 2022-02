Casale Rosso e gli annosi problemi irrisolti della sicurezza e del decoro

Questa mattina abbiamo intervistato due residenti del Quartiere di Casale Rosso, Francesca De Santis e Giulio Mattone che da anni si battono per eliminare una serie di inconvenienti sopraggiunti nel corso degli anni e che costituiscono problemi non più tollerabili dalle oltre 600 famiglie che popolano un Quartiere incastonato tra il Centro Carni, il Deposito dell’Atac, la via Prenestina e viale Palmiro Togliatti.

Le maggiori noti dolenti per il Quartiere sono l’utilizzo del piazzale Pino Pascali da parte di Ama Spa, dalle Società che gestiscono le scuole Guida per automobilisti e motociclisti e in ultimo il mercato abusivo che la domenica mattina si snoda lungo via Severini a margine del Mercato domenicale meglio conosciuto come Porta Portese est.

Altre note dolenti sono state ben rappresentate dai residenti Francesca e Giulio che hanno nuovamente segnalato la scarsa illuminazione ad iniziare dal parcheggio accanto alla CMB su viale Palmiro Togliatti, alla presenza della prostituzione che ormai agisce indisturbata addirittura sullo square centrale all’interno delle improvvisate alcove, invisibili solo a chi dovrebbe garantire la sicurezza e il decoro.

Subito dopo l’intervista ne abbiamo parlato con il Presidente del Municipio Mauro Caliste e per quanto riguarda il trasferimento dei rifiuti dagli squaletti ai camion madre ci ha garantito che fin dal suo insediamento sta lavorando sulla cosa di concerto con il Dirigente di Ama Municipio V e che a breve i residenti potrebbero avere una prima piacevole novità.

Noi saremo di certo pronti a darne immediata notizia.

Nelle foto un bidone abbandonato da oltre 4 medi in via Franco Angeli. Ama non li ritira al contrario degli ingombranti in quanto non fu sua competenza… ma di chi allora? Nessuno sembra saperlo!! Foto di operatori Ama che stanno i pulendo il marciapiede su via Severini. Nell’altra foto una delle ALCOVE invisibili nello Square centrale di viale Palmiro Togliatti