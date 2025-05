Case Ater a Primavalle: oltre 500 abusivi e zero sgomberi

A Primavalle il tempo si è fermato. Nelle palazzine popolari del XIV Municipio si contano oltre 500 occupanti abusivi, ma nessuno sgombero è stato eseguito negli ultimi anni. I numeri sono spietati, e l’Ater – l’azienda regionale che gestisce l’edilizia pubblica – lancia l’ennesimo grido d’allarme: il sistema è al collasso.

L’occasione per fare il punto arriva durante una commissione capitolina sul Patrimonio, convocata dal presidente Yuri Trombetti. Lì i numeri fanno rumore: 520 abusivi autocensiti, 450 inquilini morosi, e una morosità che tocca anche chi ha fatto domanda di sanatoria. Pagare? Pochissimi lo fanno. E intanto, chi è in regola aspetta. E aspetta ancora.

“Il messaggio è chiaro – spiega Ponziano Follega, dirigente Ater –: si può occupare una casa e non succede nulla. È un sistema che disincentiva la legalità.”

Nel quartiere intanto regna l’immobilismo. I 70 decreti di sgombero notificati nelle scorse settimane sono “atti dovuti”, come li definisce il commissario straordinario Orazio Campo, ma che finiscono subito nel cassetto della Prefettura. Nessuno li esegue. Nessuna richiesta, né da parte dell’Ater né dal Campidoglio.

La verità è semplice e scomoda: a Primavalle chi occupa resta, chi paga si sente un ingenuo. Ma chi ha il coraggio di sgomberare famiglie in difficoltà, magari con bambini piccoli? E chi invece va a caccia dei “furbetti”, quelli che guidano SUV e non versano un euro da anni?

“Non possiamo ignorare le fragilità – avverte Trombetti – ma serve un’azione mirata. Non colpire chi è davvero in difficoltà, ma chi vive nell’illegalità per scelta.”

Il caos abitativo di Primavalle non è una novità. Due anni fa, nel giugno 2023, uno sgombero fece scalpore: famiglie con minori messe in strada, tensioni politiche, manifestazioni di quartiere, e una lettera del Pd al prefetto per chiedere un “protocollo anti-sfratti”. Un’idea ambiziosa, finita nel dimenticatoio.

“Serve un vero tavolo permanente con Ater, Comune, Municipio e Prefettura – rilancia l’assessore municipale Simone Conte – per gestire queste situazioni prima che esplodano.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.