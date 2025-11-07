Case Rosse, approvata in Giunta comunale la variante al PRG: parco, centro civico e asilo nido per ridisegnare il quartiere

Case Rosse cambia volto. La Giunta di Roma Capitale ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale che ridisegna l’intero quartiere del Municipio IV, ponendo le basi per una vera e propria rinascita urbana.

Un provvedimento atteso da anni, che ora approderà in Assemblea Capitolina per l’ok definitivo.

La nuova pianificazione introduce regole unitarie per tutto l’ambito e individua una serie di opere pubbliche prioritarie: dal riordino del sistema viario e dei parcheggi alla creazione di spazi verdi e servizi di prossimità, con l’obiettivo di offrire ai residenti nuove opportunità di socialità e rafforzare il senso di comunità.

Dal punto di vista urbanistico, la variante prevede il passaggio di Case Rosse dalla categoria degli “Ambiti della Città della trasformazione” a quella della “Città da ristrutturare”, una modifica che — spiegano i tecnici — permette interventi più mirati e coerenti con le reali esigenze del territorio.

Inoltre, vengono perimetrati due ambiti per i Programmi Integrati (PRINT), strumenti pensati per sviluppare progetti complessi di rigenerazione urbana attraverso la collaborazione pubblico-privato.

Tra le opere previste figurano la realizzazione di un grande parco urbano, un polo di servizi con centro civico, centro anziani e presidio sanitario, e un asilo nido comunale in un’area già di proprietà del Campidoglio.

L’asse centrale del quartiere sarà trasformato in un viale urbano con funzioni di connessione e spazi pedonali.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: fare di Case Rosse un quartiere in cui tutto — dal verde ai servizi — sia raggiungibile in 15 minuti a piedi.

Gli interventi complessivi valgono circa 19 milioni di euro, finanziati attraverso oneri concessori derivanti dalle nuove edificazioni.

Un percorso lungo e partecipato, ricordano dal Campidoglio. Già nell’ottobre 2023, la proposta era stata presentata ai cittadini in quattro incontri pubblici nella sala consiliare del Municipio IV, con la partecipazione dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dei tecnici di Risorse per Roma.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa delibera che chiude un percorso complesso e atteso — ha spiegato l’assessore Veloccia —. Case Rosse avrà finalmente le certezze urbanistiche necessarie per partire con le opere di recupero. Questa Amministrazione sta dimostrando attenzione verso le aree nate spontaneamente, che ancora oggi hanno bisogno di infrastrutture e servizi adeguati. Ora, per Case Rosse, la riqualificazione può davvero iniziare”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.