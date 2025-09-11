Casetta Mattei si rinnova: una nuova gestione internazionale per rilanciare il centro commerciale

Dopo l’acquisizione di luglio, il centro commerciale Casetta Mattei, nel quadrante sud-ovest di Roma, cambia pagina.

A guidare questa nuova fase sarà Nhood Services Italy, realtà internazionale esperta di gestione immobiliare e rigenerazione urbana, già impegnata nella property management della struttura per la precedente proprietà.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare il centro in un punto di riferimento ancora più moderno e attrattivo, capace di attrarre visitatori e brand di qualità.

Il centro, che si estende su 15.348 mq, ospita 49 negozi e un superstore Conad, e ogni anno accoglie circa 1,9 milioni di persone.

Con un tasso di occupazione del 98%, Casetta Mattei rappresenta da sempre un nodo centrale per i residenti della zona, circondato da aree residenziali, istituti scolastici e spazi sportivi e verdi.

Ora, grazie alla nuova gestione, il complesso punta a rafforzare la propria offerta commerciale e di ristorazione, con l’obiettivo di diventare non solo un luogo di shopping, ma anche un vero e proprio hub di esperienze.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con un partner internazionale come Supernova Group”, ha dichiarato Fabio Filadelli di Nhood. “Condividiamo la presenza in diversi mercati europei e siamo felici che questa sinergia inizi proprio dall’Italia”.

Markus Pinggera, managing director di Supernova Group, ha aggiunto: “La combinazione tra competenza locale e respiro internazionale di Nhood ci permette di garantire che il centro continui a prosperare, generando valore per la comunità e nuovi stimoli per il territorio”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.