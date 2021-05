Casina di Raffaello e Bioparco insieme per due giornate all’insegna della natura

Con la ripresa delle attività in presenza, la Fondazione Bioparco di Roma e Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, sono liete di accogliere famiglie con bambini proponendo due nuove attività all’interno dell’incantevole parco di Villa Borghese.

Giovedì 13 maggio alle ore 16 e 16.15 in programma due PasseggiArte nel verde di Villa Borghese con un percorso della durata di circa 1 ora e mezza (costo € 3 a persona) che toccherà i luoghi storici e naturalistici più importanti del parco. Guidati da una operatrice di Casina di Raffaello e da una guida del Bioparco, si partirà da Casina di Raffaello e si farà tappa al Giardino del Lago per poi passare alla Valle dei Platani e raggiungere l’ingresso del Bioparco. Si arriverà infine alla Galleria Borghese e ai Giardini Segreti. I bambini più piccoli seguiranno un percorso più breve, che si concentrerà sull’area di Casina di Raffaello e sul Giardino del Lago. Durante la passeggiata, verranno raccontate le vicende del parco sin dalla sua nascita, con particolare attenzione agli aspetti storico-architettonici e ambientali. I partecipanti conosceranno la composizione del patrimonio faunistico e botanico presente nella villa e avranno l’opportunità di riflettere sulla collaudata coabitazione degli animali con i monumenti e gli edifici storici, divenuti ormai i loro rifugi naturali. Dai rondoni ai falchi, e poi volpi, scoiattoli, ricci, pipistrelli, farfalle e coccinelle, si scoprirà un vero e proprio mondo che ogni giorno beneficia dell’immenso spazio verde e dei suoi piccoli anfratti nascosti.

Giovedì 20 maggio, sempre alle ore 16 e alle 16.15, genitori e bambini potranno partecipare a laboratori di disegno dal vero della durata di circa 1 ora e mezza (costo € 3 a persona). I partecipanti verranno accolti all’ingresso del Bioparco. I bambini più grandi, insieme a Francesco Petretti, Presidente della Fondazione Bioparco, e un’operatrice di Casina di Raffaello, seguiranno un percorso all’interno della struttura che li condurrà a vedere, conoscere e disegnare con tecniche varie gli animali: elefanti, leoni, tigri, pinguini, lemuri, giraffe e rinoceronti. I bambini più piccoli, invece, si divertiranno a disegnare dal vero gli stessi animali con le matite colorate, insieme a due operatrici di Casina di Raffaello.

Le attività sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Sia per le PasseggiArte che per i laboratori di disegno, è obbligatoria la prenotazione telefonica al call center 060608. Per le passeggiate si dovrà inoltre provvedere al contestuale pagamento online, mentre per il laboratorio di disegno il biglietto si pagherà sul posto.

PROGRAMMA

PasseggiArte: giovedì 13 maggio

Ore 16.00: accoglienza e triage a Casina di Raffaello per le famiglie con bambini nati nel 2015 e 2016.

Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.

Costo: € 3 a partecipante

Prenotazione e pagamento obbligatori online allo 060608.

Ore 16.15: accoglienza e triage a Casina di Raffaello per le famiglie con bambini che frequentano dalla prima alla quinta primaria.

Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.

Costo: € 3 a partecipante

Prenotazione e pagamento obbligatori online allo 060608.

Appuntamento all’ingresso di Casina di Raffaello 15 minuti prima dell’inizio, per le procedure di triage e composizione del gruppo

Laboratorio sul disegno dal vero: giovedì 20 maggio

Ore 16.00: accoglienza e triage al Bioparco per le famiglie con bambini nati nel 2015 e 2016.

Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.

Costo: € 3 a partecipante.

Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Ore 16.15: accoglienza e triage al Bioparco per le famiglie con bambini che frequentano dalla prima alla quinta primaria.

Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.

Costo: € 3 a partecipante.

Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Appuntamento all’ingresso del Bioparco 15 minuti prima dell’inizio per le procedure di triage e composizione del gruppo. Il biglietto speciale di € 3 a partecipante si pagherà sul posto.

INFO

