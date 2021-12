Casina di Raffaello, le attività di Natale e delle festività

Alla Casina di Raffaello (in via della Casina di Raffaello a Villa Borghese), da martedì 7 a giovedì 23 dicembre bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività.

Ogni sabato e domenica, gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando l’argilla bianca in forma di stelle, alberelli e pupazzi di neve per decorare poi, a casa, il proprio albero di Natale.

Da martedì a domenica invece, le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni e quelli in età scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potranno divertirsi creando a mano decorazioni natalizie con sughero, carta, argilla e fili di lana colorati, oppure realizzare particolari e simpatici biglietti di auguri o ancora costruire con carta e legno delle piccole marionette con le sembianze di Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi.

Si ricorda inoltre, che sempre da martedì a domenica, gli adulti con i propri bambini avranno la possibilità di accedere, ad ingresso libero, nello spazio interno della Chiostrina, ed intrattenersi sfogliando libri, leggendo e giocando insieme.

Tutte le attività di Casina di Raffaello sono organizzate nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita e il triage di accoglienza. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, vengono sanificati quotidianamente. Per l’accesso, a tutte le persone dai 12 anni in su, è richiesta la presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino.

Elenco delle attività