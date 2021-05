Casina di Raffaello riapre le porte

Con il ritorno in zona gialla riapre le porte anche Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura.

Dal 3 al 20 maggio ogni lunedì, martedì e giovedì pomeriggio i bambini nati nel 2015-2016 e quelli dalla 1^ alla 5^ primaria, verranno nuovamente accolti in presenza e potranno giocare nel verde di Villa Borghese e nei locali della struttura divertendosi con le nuove e creative attività ludico-didattiche.

Il mercoledì e il venerdì pomeriggio potranno invece giocare da casa partecipando ai laboratori online.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, il triage di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su. Il costo di ciascun laboratorio, che dura circa 1 ora e mezza, è di € 7 a bambino.

I laboratori online si svolgono in diretta live sulla piattaforma Google Meet, durano circa 1 ora ed il costo è di € 3 a bambino.

Sia per i laboratori in presenza che per i laboratori online è obbligatoria la prenotazione telefonica, con il contestuale pagamento online delle attività, chiamando il call center 060608. Per i laboratori online inoltre la prenotazione deve essere effettuata entro 24 ore prima: si riceveranno poi per mail il link per accedere a Google Meet e le informazioni necessarie per partecipare al laboratorio.

Tutti i dettagli su programma, orari, fasce d’età dei destinatari e numero massimo di partecipanti per ogni attività, sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it.

INFO

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.30 alle 18.30

Martedi e giovedi dalle ore 14.30 alle 18.30

Chiusa sabato e domenica

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello