Casino dei Cenci, via libera dell’Aula alla cessione al Cnel

“Investire concretamente sul futuro dei giovani e riqualificare immobili abbandonati sono alcune delle priorità di questa Amministrazione. Per questo motivo, sono soddisfatto della concessione del Casino Cenci-Giustiniani al CNEL, che lo trasformerà in un centro di eccellenza per la formazione, la ricerca e il monitoraggio dei servizi pubblici locali”.

Così, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato l’avvenuto via libera, da parte dell’Assemblea Capitolina, alla cessione a titolo gratuito al Cnel per 30 anni (rinnovabili per altri 20) del Casino Cenci-Giustiniani, di proprietà di Roma Capitale, nel cuore di Villa Borghese e a due passi dalla sede nazionale del Cnel.

“Ringrazio l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi, il Presidente del CNEL Renato Brunetta e l’Assemblea Capitolina – ha aggiunto il Sindaco – per aver fortemente voluto realizzare in sinergia e collaborazione questa operazione, che doterà Roma di un luogo moderno, sostenibile e all’avanguardia dal punto di vista energetico e antisismico, a disposizione dei romani e delle romane”.

“Voglio ringraziare l’Assemblea capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore al Patrimonio Tobia Zevi, per aver deliberato la cessione a titolo gratuito al Cnel del Casino Cenci-Giustiniani”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente del Cnel, Renato Brunetta.

“Si tratta di un piccolo immobile nel cuore di Villa Borghese attiguo a Villa Lubin, sede del Cnel, che verrà ristrutturato – ha continuato Brunetta – per diventare un centro di eccellenza per i giovani e per il monitoraggio dei servizi pubblici in ambito locale. Sarà un edificio a emissioni zero, all’avanguardia in termini di tenuta antisismica. Una grande opportunità – ha concluso il presidente del Cnel – per avviare un’opera di riqualificazione dei tanti immobili a Roma non sufficientemente valorizzati, mettendoli a disposizione della collettività“.

“A Roma – ha detto dal canto suo l’assessore al Patrimonio, Tobia Zevi – ci sono luoghi bellissimi che vogliamo continuare a valorizzare, mettendoli al servizio della città. Con la delibera approvata oggi in Assemblea Capitolina, lo storico Casino Cenci – Giustiniani, sarà concesso al CNEL e diventerà un centro per il lavoro, l’innovazione e l’orientamento professionale dedicato ai giovani e ai nostri talenti. Un immobile del patrimonio di Roma Capitale che sarà riqualificato con una funzione utile per la comunità. Grazie a tutti i consiglieri – ha concluso Zevi – che hanno contribuito a questo risultato“.

