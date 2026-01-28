Caso Anguillara: il figlio di Federica Torzullo resterà con i nonni materni. Giallo su una lettera del padre

L’udienza di questa mattina davanti al Tribunale dei Minorenni ha messo al primo posto la tutela psicologica del minore.

Dopo la perdita della madre e il suicidio dei nonni paterni, il bambino resterà con la famiglia materna, nominando come tutore il sindaco di Anguillara Sabazia.

La lettera di Carlomagno al figlio

Intanto è tornata a circolare anche l’indiscrezione dell’esistenza di una lettera che Carlomagno avrebbe scritto al figlio.

Sul punto è intervenuto Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo, chiedendo cautela e un passaggio di verifica prima che il bambino possa leggerla.

«Ne ho sentito parlare, vorrei però una tutela e un filtro da parte del tutore, che oggi è la persona del sindaco del Comune di Anguillara e dei servizi sociali prima che il bambino possa avere in mano questa lettera, perché c’è ovviamente apprensione da parte della famiglia in ordine alle esternazioni che possa fare il padre», ha detto Mastropaolo ai cronisti.

Le indagini tecniche: la verità nel GPS

Mentre si decideva l’affidamento, i Carabinieri del RIS e del Nucleo Investigativo di Ostia hanno avviato l’analisi della scatola nera dell’auto usata per trasportare il corpo di Federica.

“I dati del GPS sono fondamentali perché la versione fornita dall’indagato non è ancora considerata soddisfacente dalla Procura”, ha spiegato l’avvocato Nicodemo, difensore dei familiari di Federica Torzullo.

Gli inquirenti vogliono mappare ogni metro percorso da Carlomagno nelle prime ore del 9 gennaio per capire se ci siano stati complici o se l’uomo abbia tentato di occultare prove in luoghi non ancora individuati.

Il punto sulle autopsie

I risultati sugli esami autoptici dei genitori di Carlomagno, Maria Messenio e Pasquale, hanno sgombrato il campo dai dubbi: entrambi sono morti per asfissia da impiccagione.

Restano ora da attendere gli esami tossicologici per capire se fossero stati assunti farmaci o sostanze prima del gesto estremo, avvenuto nel cortile della loro villetta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.