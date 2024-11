Cassia, riaperto il parco di San Godenzo

E’ stato riaperto il Parco di San Godenzo dopo che a fine settembre si era resa necessaria la sua chiusura per il cedimento parziale del muro della proprietà privata confinante con l’area verde.

Terminata la prima fase degli interventi da parte della Congregazione Figlie della Croce di Sant’Andrea, che provvederà poi alla progettazione e alla realizzazione del nuovo muro, l’Ufficio del Verde municipale ha provveduto alle verifiche sulle alberature vicine alla porzione di muro crollata, alla sistemazione di una rete divisoria con il costone e allo sfalcio del parco, ora nuovamente fruibile.

“Dopo anni, il parchetto è stato completamente riqualificato dall’amministrazione municipale, con l’ultima fase dei lavori a luglio scorso. Gli interventi hanno riguardato la posa della nuova pavimentazione anti trauma per l’area giochi, la tinteggiatura degli arredi, il ripristino della recinzione, una nuova area ludica e la bonifica del costone e del verde verticale, per un importo di circa 70mila euro”. Così dichiaravano in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.

