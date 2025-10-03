Castel Fusano, al via il Tavolo Tecnico per la riqualificazione della pineta

Si è svolto ieri giovedì 2 ottobre, nella sala riunioni della Protezione Civile a Porta Metronia, il primo incontro del Tavolo Tecnico per la riqualificazione vegetazionale della Pineta di Castel Fusano, parte della Riserva naturale del Litorale romano.

L’obiettivo è avviare un programma di rigenerazione ambientale e tutela della biodiversità, valorizzando un’area più volte colpita da incendi e infestazioni della Toumeyella.

All’incontro hanno partecipato esponenti di Roma Capitale, tra cui l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, e l’Assessora all’Ambiente del Municipio X Valentina Prodon, insieme a dirigenti e tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, e rappresentanti di enti scientifici e associazioni ambientaliste come CREA, ISPRA, Italia Nostra, WWF e Legambiente.

Il tavolo operativo servirà a definire le linee guida per il progetto di riqualificazione, partendo da uno studio analitico dello stato attuale della pineta fino all’individuazione delle azioni prioritarie.

Tra gli interventi già avviati dal Dipartimento Tutela Ambientale: trattamenti endoterapici dei pini, verifica e messa in sicurezza delle alberature, bonifiche ambientali e lavori per migliorare la fruizione dell’area, con ristrutturazioni e implementazione di arredi e recinzioni.

«Con questo tavolo vogliamo ricostruire l’assetto vegetazionale della pineta e garantire una piena fruizione da parte della cittadinanza – dichiara Sabrina Alfonsi –. Un lavoro fondamentale per trasformare la nostra città in una metropoli più verde e sostenibile».

«Il tavolo fornirà al Municipio X indicazioni precise sulla gestione del verde e sulla sostituzione delle alberature compromesse con essenze resistenti al cambiamento climatico – aggiunge Valentina Prodon –. Stiamo valutando di convocare un Consiglio tematico dedicato a questo tema».

Gli esperti presenti, tra cui Paolo Ghini (Vice-presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali), Francesco La Vigna di ISPRA e i ricercatori del CREA, hanno sottolineato l’importanza di un coordinamento tra enti scientifici per sviluppare linee guida comuni e garantire la tutela della biodiversità e la gestione delle infestazioni da Toumeyella.

