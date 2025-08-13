Castel Porziano, estate a pieno regime: partono i servizi sulle spiagge libere

Il mare di Roma si arricchisce di nuovi sapori e servizi. Da oggi, anche i Cancelli di Castel Porziano – quelle lunghe distese di sabbia che da sempre rappresentano il cuore selvaggio del litorale – possono competere ad armi pari con le vicine spiagge di Capocotta.

Dopo mesi di attesa, la Capitaneria di Porto ha infatti dato il via libera alle autorizzazioni demaniali marittime necessarie per far partire i cinque chioschi assegnati a inizio luglio.

Il risultato? Non solo pulizia dell’arenile e dei servizi igienici, ma anche salvataggio, presidio e, soprattutto, ristoro. Perché se il mare sazia l’anima, un gelato o un panino sotto l’ombrellone completano la giornata.

“Le spiagge libere di Castel Porziano diventano pienamente operative – ha annunciato l’assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi –. Ringrazio la Capitaneria di Porto e tutti gli uffici che hanno collaborato. Se le procedure fossero meno complesse, avremmo potuto ottenere questo risultato molto prima”.

Già, perché la burocrazia qui è stata un’onda lunga da attraversare. A differenza di Ostia, queste spiagge non appartengono al Comune di Roma: la Capitale è soltanto concessionaria, e per dare in gestione i chioschi ha dovuto ottenere il nulla osta della Capitaneria. Una trafila rallentata anche dal fallito tentativo di riqualificazione attraverso partenariato pubblico-privato, bocciato dai tecnici del mare.

Ora, però, i cinque gestori possono finalmente allestire le strutture e dare il via a una stagione che, per ordinanza del sindaco, durerà fino al 30 ottobre. Un’estate prolungata che promette di restituire a Castel Porziano il ruolo che merita: quello di spiaggia libera sì, ma con servizi degni di una località balneare di primo livello.

