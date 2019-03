Castelverde, Figliomeni – Strippoli (FDI): “Urge bonifica e riqualificazione terra dei fuochi romana”

“I cittadini del quadrante Castelverde – Lunghezza, che da tempo convivono con le montagne di rifiuti interrati in quel territorio, non possono più attendere l’inerzia delle amministrazioni guidate dai grillini. All’odierno sopralluogo della commissione trasparenza capitolina, poiché non c’erano né il presidente Romanella né altri esponenti della giunta Raggi, abbiamo richiesto che venga immediatamente inoltrata una nota specifica al Sindaco Raggi che, stante la perdurante mancata nomina del sostituto della dimissionaria Montanari, ha anche le deleghe all’ambiente, per fare in modo che vengano accelerate tutte le procedure di bonifica e riqualificazione di quel territorio.

“Gli uffici da soli non possono portare a compimento l’opera ed occorre intervenire subito anche per evitare ulteriori criticità dal punto di vista sanitario. Come Fratelli d’Italia siamo stati presenti per far vedere che c’è una politica che opera e sa governare le situazioni difficili anche perché se ci fosse un ulteriore immobilismo dei pentastellati potrebbe esserci il rischio di sprecare parte del finanziamento che invece occorrerà incrementare viste le tante opere che i residenti attendono da molti anni”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Pamela Strippoli, consigliera del VI municipio.