Celio, il caso dell’“antennone” di via dei Querceti: cittadini in rivolta

Cresce la protesta nel rione Celio contro la nuova stazione radio base installata sul tetto di un edificio in via dei Querceti 24.

L’impianto, alto circa 25 metri, ha scatenato polemiche tra residenti e commercianti, che hanno raccolto circa 300 firme a sostegno di un esposto inviato alle autorità competenti.

L’antenna, nascosta all’interno di un parallelepipedo rivestito con pannelli di materiale sconosciuto, è stata montata a metà dicembre con un intervento particolarmente rapido, come testimoniano diversi abitanti.

L’impatto visivo è notevole: la struttura altera lo skyline del rione Monti e svetta a poca distanza da luoghi di grande valore storico e paesaggistico, tra cui la Basilica dei Santi Quattro Coronati, San Clemente e il Policlinico militare del Celio.

Uno degli aspetti più critici della vicenda è la mancata informazione preventiva alla Soprintendenza capitolina, che ha dichiarato di aver appreso dell’installazione solo dalla stampa.

L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, e ogni intervento di questo tipo dovrebbe ottenere un nulla osta prima dell’avvio dei lavori. Inoltre, i cittadini sottolineano che, nelle immediate vicinanze, esistono già altre antenne, rendendo ancor più discutibile la scelta di aggiungerne una nuova.

L’esposto presentato dall’ associazione “Progetto Celio” (APS) ha un obiettivo chiaro: fare luce sulla regolarità dell’installazione.

I firmatari si appellano alla polizia locale, agli assessorati competenti e al Municipio I affinché venga verificato l’intero iter amministrativo che ha portato al montaggio dell’impianto. Se dovessero emergere irregolarità, la richiesta è una sola: la rimozione immediata della struttura.

Ora la palla passa alle autorità, mentre nel rione cresce la mobilitazione per proteggere il patrimonio storico e paesaggistico del Celio.

