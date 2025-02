Centocelle. Conclusa la prima fase della petizione popolare online

Il diritto dei residenti di Centocelle a vivere in sicurezza e in un ambiente decoroso, pulito e con un verde curato è stato ribadito in una petizione popolare online organizzata dall’Avv. Luigi Martina e che è andata oltre ogni più rosea previsione.

Oltre 4 mila firme sono state trasmesse attraverso PEC alle Istituzioni locali e centrali, Ama e Gruppo di Polizia Locale compresa. L’Avv. Martina tra l’altro è attivissimo nelle segnalazioni quasi quotidiane che recapita sia al V municipio che sui social, dove abbondano annunci e comunicati dei consiglieri e dei componenti la Giunta.

Ma il giovane Avvocato non si limita a segnalare, ma è sempre in prima linea con il suo gruppo di Retake Centocelle a portare decoro e bellezza in luoghi come piazza S. Felice da Cantalice, piazza delle Camelie, lungo l’Acquedotto Alessandrino e ovunque lo scarso senso civico di tanti concittadini tendono a trasformare luoghi frequentati e vissuti anche da bambini, in luoghi dove spesso è anche difficile transitarvi.

La PEC con cui si sono trasmesse le oltre 4 mila firme è del 25 gennaio 2025 e adesso in tanti si aspettano risposte sui punti critici segnalati e non sarebbe male se il presidente del Consiglio David Di Cosmo insieme ai capogruppo di maggioranza e opposizione lavorasse per una seduta di Consiglio aperta a Cittadini, Comitati e Associazioni per discutere le problematiche sollevate cercando di risolverle nel più breve tempo possibile.

Del resto se mai ci si prova, mai ci saranno risposte.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.