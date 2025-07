Centocelle ostaggio delle corse clandestine. Qualcosa finalmente si muove

A Centocelle, dopo mesi di proteste, esposti e video choc, la situazione delle corse clandestine in via dei Castani sembra aver finalmente attirato l’attenzione delle istituzioni.

Dopo anni di segnalazioni da parte della Rete imprese Castani — che ha documentato l’emergenza con numerosi filmati, tra cui uno in cui un pedone rischia di essere travolto da un’auto impazzita — è arrivato un primo passo concreto.

Il 21 luglio si è svolto un sopralluogo congiunto tra Comune di Roma e Municipio V proprio in via dei Castani, per valutare interventi mirati.

«Finalmente le istituzioni sono venute ad ascoltare il territorio e a capire come intervenire», racconta Monica Paba, presidente della Rete imprese Castani, presente al sopralluogo insieme al comitato di quartiere Centocelle storica.

La proposta al vaglio è quella di installare attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici per rallentare le “gare clandestine” che ogni sera rischiano di trasformarsi in tragedie.

I punti individuati sono tre: l’incrocio con via degli Aceri, quello con via dei Glicini e piazza dei Mirti, vicino alla scuola Pezzani. A questi si aggiungerà un attraversamento luminoso sempre a piazza dei Mirti, nelle vicinanze della farmacia.

«L’obiettivo è procedere con questi interventi entro la fine dell’anno», spiega Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente del Comune, che sottolinea come nel bilancio sia previsto uno stanziamento di circa 4 milioni di euro per realizzare attraversamenti pedonali in tutta la città, Centocelle inclusa. Sarà però il Municipio V a indicare le aree prioritarie su cui concentrare le risorse.

Il segnale politico è importante, ma per i cittadini non basta. «Gli attraversamenti non saranno pronti prima di fine anno, e intanto il problema persiste», sottolinea Paba, ricordando che durante il sopralluogo si sono già viste sfrecciare auto a tutta velocità.

Il nodo è infatti più ampio e riguarda l’ordine pubblico: «Abbiamo presentato sette esposti al prefetto per denunciare i rally illegali che si svolgono in tutta via dei Castani, con particolare concentrazione tra piazza dei Mirti e piazza di San Felice da Cantalice», prosegue la presidente della Rete imprese Castani.

Le corse clandestine non sono solo un problema di sicurezza stradale, ma una questione di vita quotidiana per chi abita e lavora nel quartiere. Il timore, ora, è che senza un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine, e senza un’azione concreta e immediata, le famiglie continueranno a convivere con il pericolo di incidenti e tragedie.

