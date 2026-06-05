Centrale del Latte di Roma, conti ancora in rosso: perdita da oltre 10 milioni di euro dopo l’addio a Parmalat

La ferita industriale ed economica aperta dal traumatico divorzio dall’orbita Parmalat-Lactalis continua a sanguinare, lasciando un segno profondo sui conti della storica azienda lattiero-casearia di Roma.

Per la Centrale del Latte di Roma il bilancio d’esercizio si chiude con un passivo pesantissimo, certificando la complessità della transizione industriale avviata dai vertici dopo la fine di una partnership ventennale che per oltre due decenni aveva garantito stabilità ai bilanci e volumi costanti agli impianti di via Fondi di Monastero.

I numeri ufficiali approvati dall’assemblea dei soci non lasciano spazio a interpretazioni: il risultato d’esercizio si è attestato a -10,76 milioni di euro, registrando un sensibile peggioramento rispetto ai conti dell’anno precedente. Una frenata che riflette lo sforzo strutturale necessario a reinventare il posizionamento di mercato del marchio.

«La nostra traversata nel deserto non è ancora conclusa», ha ammesso con pragmatismo il presidente della Centrale, Fabio Massimo Pallottini, che tuttavia rivendica la solidità delle contromisure strategiche messe in campo e guarda con ottimismo ai primi indicatori del 2026.

Il prezzo del divorzio: lo squilibrio da 30 milioni di litri

Il peccato originale che grava sui conti risiede interamente nella perdita del contratto di fornitura con il gruppo multinazionale Parmalat.

Quell’addio ha privato improvvisamente lo stabilimento romano della lavorazione di oltre 30 milioni di litri di latte e panna, lasciando la struttura commerciale scoperta e con un surplus di costi fissi non più assorbiti dalla produzione ordinaria (uno squilibrio strutturale stimato in circa 3 milioni di euro).

Per arginare l’emorragia, i vertici hanno dovuto ridisegnare la pianta organica ricorrendo ad ammortizzatori sociali, istituendo parallelamente una nuova business unit specializzata nella caccia a commesse per conto terzi.

Una mossa che nell’ultimo trimestre ha iniziato a dare i primi frutti, permettendo di recuperare in extremis oltre 4 milioni di litri di lavorazione grazie a nuovi partner industriali. Un segnale di vitalità, ma ancora insufficiente a colmare il vuoto lasciato dai francesi.

Il paradosso del fatturato e lo scudo protettivo per gli allevatori del Lazio

In questo quadro di forte sofferenza contabile emerge però un vistoso paradosso: il mercato romano continua a premiare il brand storico. Il fatturato netto della Centrale ha infatti messo a segno una crescita robusta, raggiungendo quota 79,6 milioni di euro (circa 5,5 milioni in più rispetto all’esercizio precedente).

A spingere i ricavi sono state le vendite dei prodotti diretti a marchio aziendale — dal latte fresco allo yogurt, passando per la panna — e le ottime performance commerciali legate al collocamento della materia prima sfusa per la gestione delle eccedenze.

Se i ricavi aumentano e i conti peggiorano, la risposta va cercata anche in una precisa scelta di politica agroalimentare locale rivendicata da Pallottini. L’azienda ha deciso di assorbire internamente il violento rialzo del prezzo del latte alla stalla, decidendo di non scaricare l’aumento dei costi vivi sui consumatori finali nei supermercati.

Una strategia etica e di territorio costata diversi milioni di euro di margini operativi, ma fondamentale per tutelare dal fallimento la filiera degli allevatori e delle aziende agricole del Lazio, storico bacino di approvvigionamento del brand.

La svolta industriale: 6 milioni sull’UHT per il rilancio nel 2026

La via d’uscita dal tunnel della crisi è stata tracciata e passa per la diversificazione della gamma e l’innovazione tecnologica. Il piano industriale ha visto l’entrata in funzione di una nuova linea strategica per la produzione di latte UHT (a lunga conservazione), un’operazione resa possibile grazie a un investimento complessivo da circa 6 milioni di euro che ha preso il via negli ultimi scorci dell’anno.

Insieme al lancio di nuove referenze fresche, come la linea della mozzarella, e al continuo potenziamento delle lavorazioni conto terzi, il nuovo impianto UHT rappresenta l’arma principale per riconquistare quote di mercato su scala nazionale.

Sullo sfondo resta aperto il canale istituzionale con il socio Roma Capitale, che considera la Centrale del Latte un asset agroalimentare non negoziabile.

La scommessa per l’autonomia industriale è entrata nella sua fase decisiva: per lo storico marchio romano, la sfida del futuro si gioca tutta sulla capacità di camminare stabilmente con le proprie gambe.

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