Cerquetta, PD XV Municipio: “Fare chiarezza su scelte inopportune per isole ecologiche”

“Apprendiamo da notizie stampa che la maggioranza 5 stelle in Campidoglio avrebbe votato un atto, nelle commissioni Ambiente e Urbanistica capitoline, per la realizzazione di un Centro di Raccolta a Ama alla Cerquetta in zona La Storta all’interno del piano particolareggiato.

Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico del Municipio Roma XV.

“La zona in questione – prosegue la nota – è interessata da diverse convenzioni urbanistiche e manca in molti casi di importanti servizi: strade, illuminazione pubblica non ancora acquisita a patrimonio comunale, assenza di aree verdi e lotti in stato di abbandono e degrado manutenuti solo grazie all’opera di alcuni residenti volontari che da anni sosteniamo e aiutiamo. E’ da tempo che lavoriamo in commissione trasparenza capitolina, insieme a cittadini e comitati, per denunciare e verificare la mancata attuazione delle convenzioni e la realizzazione delle opere a scomputo.

Ecco perché questo ennesimo blitz senza consultazione del territorio come avvenuto per il compostaggio di Cesano e per i siti di trasferenza dei rifiuti a Saxa Rubra e Galline Bianche, ancora una volta, appare spregiudicato e senza senso.

Vogliamo ricordare alla Sindaca che il consiglio del Municipio Roma XV, su nostra indicazione, si è già espresso proponendo diverse aree per la realizzazione di queste strutture. A testimonianza del fatto che non vogliamo far parte dei partiti che protestano a prescindere su tutto, vogliamo ricordare che questi atti, oltre ad essere stati votati all’unanimità dalla passata e dall’attuale consigliatura, sono stati il frutto di un percorso partecipato con la cittadinanza e la stessa Ama.

Come territorio pretendiamo rispetto e chiediamo che sia fatta chiarezza nonché che vengano considerate le aree già individuate dal Municipio frutto di una programmazione e non di invenzioni estemporanee a ridosso della campagna elettorale. Per questo abbiamo già presentato un documento che vorremmo discutere in un Consiglio straordinario con tutte le forze politiche alle quali abbiamo chiesto la disponibilità”.