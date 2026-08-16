Cervara di Roma: al via la V edizione del Premio letterario “Rudy De Cadaval”

Il suggestivo borgo di Cervara di Roma, nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e della Valle dell’Aniene, si prepara ad accogliere la V edizione del Premio Letterario “Rudy De Cadaval”, promosso dall’Associazione Culturale Giancarlo Campedelli “Rudy De Cadaval” per rendere omaggio alla figura e all’opera del poeta e per valorizzare la poesia contemporanea quale strumento di espressione, riflessione e dialogo culturale.

Giunto quest’anno al traguardo della quinta edizione, il Premio si conferma un appuntamento culturale di rilievo nel panorama letterario del territorio, capace di richiamare poeti, appassionati e operatori culturali provenienti da tutta Italia, con una partecipazione che negli anni ha assunto anche una dimensione internazionale.

La cerimonia conclusiva si terrà a Cervara di Roma sabato 29 agosto 2026, in uno dei borghi più caratteristici del Lazio, da sempre luogo di ispirazione per artisti e letterati. La lussureggiante Valle dell’Aniene, amata e celebrata da Quinto Orazio Flacco e dagli artisti del Grand Tour, farà ancora una volta da cornice a una manifestazione dedicata alla creatività e all’arte della poesia.

A valutare le opere in concorso sarà una giuria composta da personalità di riconosciuto prestigio nel panorama letterario e culturale italiano. Ne fanno parte Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte e traduttore, che ha affiancato alla produzione poetica un’intensa attività critica e traduttiva collaborando con quotidiani e riviste specializzate, ha pubblicato con gli Oscar Mondadori; Emilio Coco, ispanista, poeta e traduttore, autore e curatore di numerose antologie dedicate alla poesia spagnola, latinoamericana e italiana tradotta in spagnolo e destinatario di importanti riconoscimenti nazionali e internazionali; Fabia Baldi, poetessa, saggista e critica letteraria, impegnata da anni nella promozione della cultura e della lettura e componente di giurie di numerosi premi letterari; Pasquale Montalto, poeta, narratore e saggista, psicologo, psicoterapeuta e docente, promotore del Movimento di Poesia Esistenziale; Claudio Giovanardi, linguista, scrittore e docente, professore emerito di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana all’Università Roma Tre, accademico ordinario dell’Accademia della Crusca e socio ordinario dell’Accademia dell’Arcadia; Claudia Formiconi, poetessa e consorte del poeta Rudy de Cadaval, fondatrice del premio letterario di poesia a lui dedicato.

Nel corso della cerimonia saranno proclamati i vincitori del Premio a cui saranno assegnati premi in denaro e riconoscimenti speciali, secondo quanto previsto dal bando ufficiale del concorso e saranno lette al pubblico le opere selezionate dalla giuria.

Sarà inoltre assegnato il Premio alla Carriera al poeta Dante Maffia.

Il Premio Letterario “Rudy De Cadaval” rinnova così il proprio impegno nella promozione della poesia e della cultura, offrendo uno spazio di incontro tra autori affermati e nuove voci della scrittura contemporanea, in un contesto unico dove arte, storia e natura si fondono in un’esperienza di grande valore culturale e umano.

Per informazioni e aggiornamenti:

ufficiostampa@premioletterariorudydecadaval.it

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