Cervara di Roma ospita il Premio di poesia “Rudy de Cadaval”

Il borgo incantato di Cervara di Roma, incastonato tra le montagne del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, torna ad accogliere la IV edizione del Premio di poesia “Rudy de Cadaval”, in programma per sabato 30 agosto 2025 ore 17.

Il premio, nato per celebrare la memoria e la sensibilità poetica di Giancarlo Campedelli, in arte Rudy de Cadaval, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate cervarese.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cervara di Roma in collaborazione con l’Associazione culturale Giancarlo Campedelli “Rudy De Cadaval”, e si propone di valorizzare la scrittura poetica come strumento di espressione, riflessione e bellezza.

Durante la cerimonia, che si svolgerà nel cuore del centro storico, saranno premiati i vincitori delle diverse sezioni del concorso, con letture pubbliche delle opere selezionate e interventi di ospiti del mondo della cultura e della poesia.

Giuria del Premio

La selezione delle opere è affidata a una giuria composta da personalità del mondo letterario e culturale. Per l’edizione 2025, la giuria saranno presenti:

Vincenzo Guarracino – Scrittore, poeta e critico letterario

Rosalba Le Favi – Giornalista e poetessa

Pasquale Montalto – Scrittore e poeta

Max Ponte – Poeta e ricercatore universitario, Università Paris Nanterre

Gheti Valente – Docente di lettere e critica letteraria

Riconoscimento al Merito per la Solidarietà e l’Impegno Civile

Nel corso dell’evento sarà conferito un Riconoscimento al Merito per la Solidarietà e l’Impegno Civile a Peppino Impastato, in rappresentanza di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato sarà presente Giovanni Impastato, fratello del giornalista ucciso dalla mafia.

Premio alla Carriera

In questa edizione sarà inoltre conferito un Premio alla Carriera al poeta e traduttore in lingua ispanica Emilio Coco, per il suo straordinario contributo alla diffusione della poesia e al dialogo interculturale.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per vivere la poesia in un contesto unico, dove arte e natura si fondono in armonia.

