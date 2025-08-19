Cervara di Roma ospita il Premio di poesia “Rudy de Cadaval”
Sabato 30 agosto 2025, la IV edizione, nel cuore del centro storico del borgo
Il borgo incantato di Cervara di Roma, incastonato tra le montagne del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, torna ad accogliere la IV edizione del Premio di poesia “Rudy de Cadaval”, in programma per sabato 30 agosto 2025 ore 17.
Il premio, nato per celebrare la memoria e la sensibilità poetica di Giancarlo Campedelli, in arte Rudy de Cadaval, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate cervarese.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Cervara di Roma in collaborazione con l’Associazione culturale Giancarlo Campedelli “Rudy De Cadaval”, e si propone di valorizzare la scrittura poetica come strumento di espressione, riflessione e bellezza.
Durante la cerimonia, che si svolgerà nel cuore del centro storico, saranno premiati i vincitori delle diverse sezioni del concorso, con letture pubbliche delle opere selezionate e interventi di ospiti del mondo della cultura e della poesia.
Giuria del Premio
La selezione delle opere è affidata a una giuria composta da personalità del mondo letterario e culturale. Per l’edizione 2025, la giuria saranno presenti:
Vincenzo Guarracino – Scrittore, poeta e critico letterario
Rosalba Le Favi – Giornalista e poetessa
Pasquale Montalto – Scrittore e poeta
Max Ponte – Poeta e ricercatore universitario, Università Paris Nanterre
Gheti Valente – Docente di lettere e critica letteraria
Riconoscimento al Merito per la Solidarietà e l’Impegno Civile
Nel corso dell’evento sarà conferito un Riconoscimento al Merito per la Solidarietà e l’Impegno Civile a Peppino Impastato, in rappresentanza di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato sarà presente Giovanni Impastato, fratello del giornalista ucciso dalla mafia.
Premio alla Carriera
In questa edizione sarà inoltre conferito un Premio alla Carriera al poeta e traduttore in lingua ispanica Emilio Coco, per il suo straordinario contributo alla diffusione della poesia e al dialogo interculturale.
L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per vivere la poesia in un contesto unico, dove arte e natura si fondono in armonia.
