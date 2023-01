Cervelletta, distrutto impianto elettrico del percorso protetto

Nelle prime ore del mattino di mercoledì 11 gennaio 2023 un’amara sorpresa attendeva i primi abituali frequentatori dell’oasi protetta della Cervelletta: l’impianto di illuminazione del percorso protetto che va da Via Cingolani fino ai piedi della rupe tufacea dominata dall’antico e storico Casale, è apparso completamente distrutto.

Appena ricevute le segnalazioni, ci siamo recati sul posto ed abbiamo constatato che, per asportare il rame dell’impianto, i ladri hanno divelto tutte le scatole di derivazione cassette dei contatti elettrici di collegamento e sparse le canaline posto appena sotto i margini della passerella lungo l’intero percorso.

Ai cittadini che ci hanno espresso la disponibilità ad organizzare una colletta, rispondiamo che il dott. Maurizio Gubbiotti presidente dell’Ente regionale RomaNatura – che abbiamo contattato – ci ha assicurato che appena possibile provvederà a far ripristinare l’impianto, ma questa volta – come gli abbiamo raccomandato – in modo che non venga nuovamente depredato.