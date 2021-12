Cervelletta: Gualtieri scrive a Zingaretti per progetto comune di recupero e valorizzazione

“Roma Capitale – annuncia in un comunicato il Campidoglio – vuole riqualificare e rendere fruibile il Casale e la Tenuta della Cervelletta, una delle aree più pregiate del quadrante est della Capitale. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha quindi scritto al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, proprio per definire una collaborazione che abbia come obiettivo condiviso questa grande opera di recupero e tutela.

Il primo cittadino, nel ricordare come la struttura e l’area rappresentino “(…) un bene pubblico di grande rilevanza storica e identitaria della città” sottolinea infatti la fondamentale importanza di “(…) restaurarlo, valorizzarlo e restituirlo così alla cittadinanza” sempre “(…) tenendo ben presenti le esigenze dei territori limitrofi e con un percorso partecipato con le associazioni di quartiere per la sua futura funzione pubblica e sociale”.

In questo senso il Sindaco ritiene fondamentale una stretta collaborazione con la Regione Lazio, sia in termini di risorse finanziarie che verso una comune strategia di recupero, proprio considerando l’attenzione che lo stesso Presidente Zingaretti ha riservato negli ultimi anni: “(…) alla salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della cultura laziali”.

Quest’area della Cervelletta che, anche grazie alla Regione, ha visto un utilizzo con le serate di “Notti di Cinema”, può diventare un luogo di grande attrattività e un vero e proprio polo culturale di riferimento per un’ampia parte della città”.