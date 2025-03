Cesano: sopralluogo per i lavori per la Casa di Comunità all’interno del “Fabbricato 31”

Si è tenuto un importante sopralluogo della Commissione PNRR e Giubileo 2025 del Municipio XV presso il Fabbricato 31 di Cesano, per la prosecuzione dei lavori della Casa di Comunità.

Presenti oltre al Direttore Generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, il Comandante della Scuola di Fanteria di Cesano – Generale Eugenio Dessì e gli uffici tecnici e patrimoniali che stanno seguendo il progetto.

“La prima volta che il Municipio si espresse sull’idea di poter utilizzare il Circolo Sotto Ufficiali come nuovo presidio ASL – ha commentato il Presidente Torquati – era il 2014 con una proposta di risoluzione dell’allora consigliera Agnese Rollo, oggi Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie del Municipio XV.

Da lì non ci si è più fermati per arrivare al risultato di oggi, possibile grazie al lavoro di interlocuzione di questi anni con il Ministero della Difesa dei differenti Governi che si sono susseguiti, che ha preso poi forma negli ultimi anni con i fondi PNRR e che si concretizzerà grazie alla sensibilità del Direttore Generale Giuseppe Quintavalle, che ringrazio davvero, e del Generale Dessì che oggi ci ha onorato della sua presenza.”

“Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra Istituzioni a favore dei cittadini che in questa zona avevano davvero bisogno di uno spazio dedicato a Casa di Comunità – ha proseguito Quintavalle – La collaborazione con il Presidente Torquati e la Scuola di Fanteria di Cesano è massima, per questo ringrazio loro e tutti quelli che stanno lavorando in varia misura al progetto.

Principio guida del Piano nazionale ripresa resilienza per la riorganizzazione della sanità territoriale è proprio quello della casa come primo luogo di cura, rendere quindi più semplice l’accesso ai servizi sanitari, soprattutto per i più fragili, è il nostro obiettivo” .

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.