Charles Darwin: come nasce una teoria rivoluzionaria, al Bibliopointi Perlasca

Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 18,30, presso il Bibliopoint Perlasca, situato all’interno dell’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca in via Vincenzo Barelli 7, a Pietralata, il professor Fulvio Laus, della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino, esporrà la propria presentazione sul celebre ricercatore Charles Darwin.

Un viaggio attraverso la vita di Charles Darwin, il “ricercatore” che con la sua teoria ha rivoluzionato il mondo scientifico!

Dall’adolescenza al viaggio sul beagle, dalla formulazione della teoria, tenuta segreta per anni, alla rocambolesca vicenda che ha portato alla divulgazione della stessa. Tra avventura e ricerca sul campo, casi fortuiti e isolamento, la vita di un uomo che con le sue intuizioni ha destabilizzato e diviso, accendendo dibattiti che ancora adesso non cessano di far discutere.

Un appuntamento da non perdere.

Altre info: 06 4179 6315

