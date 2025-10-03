Chi era Mattia Nicholas Liguori, il 17enne morto in bici a Corso Francia

La sua chitarra, la sua musica, i viaggi e i sogni che coltivava per il futuro. Tutto si è fermato alle 2 della notte di giovedì 2 ottobre, quando Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, è stato travolto da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta, dopo aver partecipato alla manifestazione pro Palestina.

Il giovane, che avrebbe compiuto 18 anni a dicembre, frequentava il liceo Lucrezio Caro.

L’impatto a Corso Francia è stato violentissimo. Alla guida dell’auto un ventenne, ora sotto indagine.

Mattia è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma poche ore dopo, intorno alle 6, il suo cuore ha smesso di battere.

“Il più grande amore della mia vita”

A dare la notizia della sua morte è stata la mamma, con un post straziante sui social: una foto di Mattia in bicicletta, scattata poco prima del dramma. “Non lo dimenticherò mai, è stato l’amore più grande della mia vita”, ha scritto.

Il dolore si è diffuso rapidamente tra amici e compagni di scuola. Sul profilo Instagram del ragazzo sono comparsi decine di messaggi sotto i video in cui suonava la chitarra, la sua grande passione.

Mattia amava il jazz e la musica chill. “Ciao avvocà, ovunque tu sia falli emozionare tutti”, scrive Giulio. “Risplendi tra le stelle per illuminare le nostre giornate”, ricorda Stella. “Per sempre il mio Peter Pan”, lo saluta Giò.

L’abbraccio del liceo

Anche la comunità scolastica si è stretta intorno alla famiglia. Sul sito del liceo Lucrezio Caro è apparso un messaggio: “Questa mattina ci ha lasciato improvvisamente Mattia, uno studente del quinto anno. Si è sempre impegnato per il Lucrezio, ha animato con la musica i nostri momenti di festa, ha condiviso con tutti la sua allegria, il suo entusiasmo, i sogni. La nostra comunità, rimasta attonita e incredula, si stringe in un abbraccio sincero alla famiglia, ai suoi cari, agli amici e alla sua classe”.

