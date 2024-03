Chioschi Capocotta, pubblicato bando affidamento gestione

Pubblicato l’avviso per la concessione di tre lotti per la gestione dei servizi sulle dune di Capocotta all’interno della Riserva statale del Litorale romano, un lavoro che è stato possibile grazie alla sinergia tra la Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale e l’Ufficio Stime del Dipartimento Patrimonio.

La definizione del bando è il frutto dell’impegno assunto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi conseguente all’atto emanato del maggio 2023 dal Direttore generale di Roma Capitale con il quale venivano attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale le competenze sui procedimenti di assegnazione delle strutture presenti sulle dune di Capocotta.

Il bando esce a distanza di 24 anni dall’ultima procedura di evidenza pubblica e sana una situazione che, dal 2015, periodicamente veniva normata con ordinanze contingibili e urgenti.

Il bando prevede contratti di affidamento della durata di 6 anni rinnovabili per una sola volta.

Il Dipartimento Patrimonio ha stimato i canoni annuali a base d’asta per i lotti B e D in € 27.679 e € 32.685 per il lotto A. Ai canoni è previsto uno scomputo per i servizi di pulizia delle dune.

Gli obblighi dei gestori prevedono la promozione di iniziative sportive e culturali, la tutela e manutenzione dei chioschi e delle relative strutture, la pulizia delle dune nelle aree di competenza e l’erogazione dei servizi di ristorazione.

I candidati non dovranno avere situazioni di morosità nei confronti dell’amministrazione capitolina o occupare abusivamente di immobili di proprietà di Roma Capitale.

Così come chiesto dall’Assemblea capitolina tra i criteri di premialità previsti dal bando vi sono punteggi specifici per le proposte che includeranno attività in favore della comunità Lgbtqia+, interventi di riqualificazione urbana che abbiano un positivo impatto sul tessuto sociale del territorio e azioni di inclusione nei confronti di categorie fragili.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 16 del 2 aprile 2024.

“Con questo bando restituiamo trasparenza, chiarezza e legalità alla gestione dei chioschi di Capocotta. Lo facciamo all’indomani dell’ennesimo incendio che ha interessato uno dei chioschi distruggendo il Mecs Village, un evento che ha tutte le modalità di una azione criminosa. Ma, come ha dichiarato il Sindaco Gualtieri ‘noi andiamo avanti per la nostra strada’.

Contiamo su una grande partecipazione per essere pronti all’avvio della stagione balneare e per assicurare la piena fruibilità di un luogo del litorale romano particolarmente caro alla città e che rappresenta un bene ambientale di grandissimo valore che va protetto e valorizzato” dichiara l’Assessora Alfonsi.

“C’è stato un importante lavoro di squadra per arrivare a questo bando. Siamo soddisfatti per il fatto che gli indirizzi forniti dalla Commissione siano stati recepiti, in particolare quello relativo alla valorizzazione della storia di inclusione di queste strutture, che finalmente potrà trovare una stabilità amministrativa. Dopo tanti anni di incertezza, era fondamentale mettere questo punto fermo”, aggiunge Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione capitolina Ambiente.

SCARICA L’AVVISO per conoscere i dettagli.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati