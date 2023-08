Chiusa arbitrariamente la fontanella al parco F. Teoli

Nel quartiere di Villa De Sanctis c’è un cittadino che ha dei problemi, sicuramente con qualche micio che risiede nella RICONOSCIUTA “Colonia felina” nel Parco Filippo Teoli,

Questo ignoto signore, dopo aver chiuso l’acqua della fontanella pubblica una decina di volte, è passato alle maniere dure, togliendo la manopola di apertura e chiusura dell’acqua e quindi compiendo un’azione illegale. La fontanella è quella di fronte all’area della piccola Serra.

L’acqua serve sia ai cittadini che ai mici che frequentano l’area.

Il Municipio V guidato da Mauro Caliste e gli assessori all’ambiente Edoardo Annucci e ai LLPP Maura Lostia che non possono non prendere gli urgenti provvedimenti che la questione impone e che può creare danni seri alla salute degli animali, e creare disagi alle persone che utilizzano la fontanella per dissetarsi anche con una semplice borraccia.

Oltretutto ci sono anche delle telecamere a cui il municipio e la Polizia Locale potrebbero accedere per verificare chi ha commesso l’abuso.

Lo faranno?

Questo non possiamo saperlo, in ogni caso noi l’indicazione, tra l’altro suggerita da alcuni frequentatori, la diamo.

E naturalmente informeremo sugli sviluppi.