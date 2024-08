Chiusure su Ponte Garibaldi e bus deviati

Dalle ore 7 di lunedì 26 agosto 2024 chiusura al traffico della sede tranviaria centrale, in entrambi i sensi di marcia, di Ponte Garibaldi e anche la corsia laterale in direzione di viale Trastevere.

Deviate quindi le linee 8Bus (nelle due direzioni), H e N8 (solo provenienti dalla stazione Termini).

Per le tre linee saranno posizionate cinque fermate provvisorie: una in lungotevere dei Vallati, dei Tebaldi e Sanzio e due in lungotevere della Farnesina.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

