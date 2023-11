Ciclabile Città Universitaria – Stazione Termini, avviati i lavori

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Città Universitaria – Stazione Termini.

Ad annunciarlo l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. “Il percorso Sapienza -Termini è in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti di innervare la città di infrastrutture per la pedonalità e la ciclabilità intorno all’ossatura principale, che è quella del trasporto su ferro; – spiega l’Assessore – il nostro obiettivo è di realizzare altri 150 chilometri di piste ciclabili entro la fine della legislatura, ma al di là della quantità è bene evidenziare la qualità dei chilometri nell’ottica dell’intermodalità degli spostamenti: la ciclabile che andrà dalla stazione Termini alla Città Universitaria, ad esempio, sarà lunga 750 metri, ma avrà un notevole impatto sul traffico di quella zona perché copre il primo e l’ultimo miglio tra un importante hub di trasporto pubblico e un luogo frequentato dai giovani studenti universitari, dal corpo docente e non docente”.

Il progetto, finanziato con 595 mila euro, è stato affidato a Roma Servizi per la Mobilità e per caratteristiche geometriche e funzionali è suddivisibile in tre tratte, che coincidono con gli assi viari interessati dall’intervento:

*Viale delle Scienze, da piazzale Aldo Moro all’intersezione con Viale dell’Università;

* Viale dell‘Università, dall’intersezione con Viale delle Scienze a quella con Viale Pretoriano e Via del Castro Pretorio;

*Via del Castro Pretorio, dall’intersezione con Viale Pretoriano e Via del Castro Pretorio alla Stazione Termini.

“La prima parte dei lavori – conclude Patanè – sta interessando lo spartitraffico centrale di Viale dell’Università, da Viale Pretoriano verso Viale delle Scienze”.