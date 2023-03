Ciclabile Giustiniano Imperatore, Matteo Bruno (M5S): L’amministrazione Ciaccheri ha bloccato il progetto per poi disinteressarsi

“Ho presentato un’interrogazione per avere aggiornamenti sulla pista ciclabile di viale Giustiniano Imperatore bloccata nel 2020 dall’amministrazione municipale. Il Presidente Ciaccheri doveva farsi portavoce per istituire un tavolo di lavoro che non è mai partito, dimostrando disinteresse per i progetti di mobilità sostenibile”.

“Il 21 maggio 2020 il Municipio ha bloccato il progetto ciclabile di viale Giustiniano Imperatore per studiare una proposta alternativa. Il problema – continua Bruno – è che in questi 3 anni non abbiamo avuto nessun aggiornamento dall’amministrazione Ciaccheri che si è limitata soltanto a bloccare un progetto di mobilità sostenibile fondamentale per il quartiere di San Paolo”.

“Parliamo di una pista ciclabile lunga 1300 metri da realizzare nei due sensi di marcia e che consentirebbe di collegare la stazione metropolitana di San Paolo con la ciclabile presente sulla Cristoforo Colombo. La pista che voleva realizzare la scorsa amministrazione mirava a promuovere lo sviluppo dell’intermodalità”.

“Infine – conclude Bruno – sono passati 80 giorni dalla presentazione dell’interrogazione e ancora non ho ricevuto risposta. L’amministrazione è in imbarazzo sul tema”.

Lo dichiara Matteo Bruno, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII.