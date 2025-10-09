CIE, open day 11 e 12 ottobre

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, V, VII, VIII e XIII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 10 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura

Municipio III – La sede di via Via Fracchia, 45 , resterà aperta sabato e domenica dalle 8 alle 16.

Municipio V – La sede di Via di Torre Annunziata, 1 – resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 15.

Municipio VII – La sede di Via di via Fortifiocca – resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 16.

Municipio VII – La sede di Piazza Cinecittà, 11 – resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 16.

Municipio VIII – Via Benedetto Croce, 50- resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 15.30.

Municipio XIII – Via Aurelia, 470 – resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 13:30.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

