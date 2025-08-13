CIE, open day sospeso il 16 e 17 agosto

Il servizio straordinario di emissione delle CIE (Carta d’identità elettronica) nel corso del prossimo fine settimana del 16 e 17 agosto non avrà luogo né presso gli ex Pit e il punto di rilascio di via Petroselli 52, né in nessun Municipio.

Le aperture straordinarie riprenderanno a partire da sabato 23 e domenica 24 agosto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.