Cinecittà, al via la nuova area giochi nel parco dei Fauni

Le transenne sono state posizionate, gli operai hanno iniziato a smontare le vecchie strutture arrugginite e non più a norma: nel parco dei Fauni, in via Bruno Pelizzi a Cinecittà, è ufficialmente partita la riqualificazione completa dell’area giochi.

Un intervento atteso da famiglie, residenti e soprattutto dai piccoli che ogni giorno frequentano questo angolo verde a due passi dall’asilo nido e dalla scuola primaria Eduardo De Filippo.

Il progetto, curato dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, prevede un restyling totale. Al posto delle attrezzature ormai logore arriveranno una nuova torre con scivolo, una rete di arrampicata, due giochi a molla, un’altalena a nido inclusiva pensata anche per bambine e bambini con disabilità e una doppia altalena tradizionale.

Tutto sarà posato su una pavimentazione antitrauma multicolore, per garantire sicurezza e dare un aspetto più vivace all’area.

Un intervento che si inserisce in una strategia più ampia annunciata dall’assessora Sabrina Alfonsi, che commenta con soddisfazione:

“Prosegue il grande lavoro che ha portato alla riqualificazione di 121 aree ludiche in tutta la città. Il rinnovamento del parco dei Fauni era particolarmente atteso, vista la vicinanza con le scuole. Questa nuova area gioco si aggiunge a quelle appena rimesse a nuovo nel municipio VII, come Villa Lazzaroni e Villa Fiorelli”.

Per Alfonsi, investire nei parchi gioco non è solo una questione di decoro urbano, ma un tassello essenziale per la vita dei quartieri:

“I parchi attrezzati, insieme alle aree fitness e alle strutture sportive nei giardini pubblici, sono fondamentali per la socialità, l’inclusione e la qualità della vita”.

Nei prossimi giorni l’area sarà completamente allestita e riconsegnata al quartiere, pronta per diventare uno dei punti di ritrovo preferiti dalle famiglie di Cinecittà.

